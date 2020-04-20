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اليابان: الاقتصاد العالمي أمام أخطر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية

تعتزم طوكيو زيادة في حجم إنفاقها لمكافحة تفشي فيروس كورونا

قال وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي؛ اليوم الإثنين، إن تفشي فيروس كورونا جعل الاقتصاد العالمي يواجه أكبر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن وزير الخارجية، قوله: "التأثير في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد الياباني، سيكون خطيراً للغاية".

ووفق "روسيا اليوم" تعتزم طوكيو زيادة في حجم إنفاقها على الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة تفشي فيروس كورونا؛ ليصل إلى 117.1 تريليون ين؛ ما يعادل 1.09 تريليون دولار.

وبحسب آخر الإحصاءات، فإن عدد المصابين في مختلف أنحاء العالم تجاوز 2.4 مليون مصاب، نحو الثلث منهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 165 ألف شخص، نحو 41 ألفاً منهم كذلك في الولايات المتحدة.

فيروس كورونا الجديد اليابان

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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اليابان: الاقتصاد العالمي أمام أخطر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية
سبق

قال وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي؛ اليوم الإثنين، إن تفشي فيروس كورونا جعل الاقتصاد العالمي يواجه أكبر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن وزير الخارجية، قوله: "التأثير في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد الياباني، سيكون خطيراً للغاية".

ووفق "روسيا اليوم" تعتزم طوكيو زيادة في حجم إنفاقها على الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة تفشي فيروس كورونا؛ ليصل إلى 117.1 تريليون ين؛ ما يعادل 1.09 تريليون دولار.

وبحسب آخر الإحصاءات، فإن عدد المصابين في مختلف أنحاء العالم تجاوز 2.4 مليون مصاب، نحو الثلث منهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 165 ألف شخص، نحو 41 ألفاً منهم كذلك في الولايات المتحدة.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
11:32 AM

اليابان: الاقتصاد العالمي أمام أخطر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية

تعتزم طوكيو زيادة في حجم إنفاقها لمكافحة تفشي فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي؛ اليوم الإثنين، إن تفشي فيروس كورونا جعل الاقتصاد العالمي يواجه أكبر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن وزير الخارجية، قوله: "التأثير في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد الياباني، سيكون خطيراً للغاية".

ووفق "روسيا اليوم" تعتزم طوكيو زيادة في حجم إنفاقها على الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة تفشي فيروس كورونا؛ ليصل إلى 117.1 تريليون ين؛ ما يعادل 1.09 تريليون دولار.

وبحسب آخر الإحصاءات، فإن عدد المصابين في مختلف أنحاء العالم تجاوز 2.4 مليون مصاب، نحو الثلث منهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 165 ألف شخص، نحو 41 ألفاً منهم كذلك في الولايات المتحدة.

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