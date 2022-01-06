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مهرجان "البن الخولاني السعودي" ينطلق قريبًا في "داير جازان"

بشعار جديد في نسخته التاسعة بالتزامن مع مبادرة "عام القهوة 2022م"

كشف مهرجان البن الخولاني السعودي عن شعاره الجديد في نسخة المهرجان التاسعة، التي ستنطلق في محافظة الداير في الأيام القريبة القادمة.

ويأتي المهرجان هذا العام بالتزامن مع مبادرة وزارة الثقافة (عام القهوة السعودية 2022) التي تأتي من منطلق المكانة العالية لهذا الرمز الثقافي الذي يرتبط بالإرث الثقافي للمملكة العربية السعودية، عبر تاريخ حافل بالعادات والتقاليد، وقيم الكرم والضيافة، والحضور الإنساني والجمالي والفني في الأغاني والقصائد واللوحات، حتى أصبحت عنصرًاً رئيسًا في الثقافة والموروث الشعبي السعودي.

ويعد مهرجان البن الخولاني السعودي الذي يُقام بمحافظة الداير تظاهرة ثقافية اقتصادية للاحتفال بمنتج البن الخولاني الذي يعد من أهم عناصر القهوة السعودية، ويعد المهرجان نافذة ثقافية على إنسان البن وتقاليده الفريدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مهرجان "البن الخولاني السعودي" ينطلق قريبًا في "داير جازان"
سبق

كشف مهرجان البن الخولاني السعودي عن شعاره الجديد في نسخة المهرجان التاسعة، التي ستنطلق في محافظة الداير في الأيام القريبة القادمة.

ويأتي المهرجان هذا العام بالتزامن مع مبادرة وزارة الثقافة (عام القهوة السعودية 2022) التي تأتي من منطلق المكانة العالية لهذا الرمز الثقافي الذي يرتبط بالإرث الثقافي للمملكة العربية السعودية، عبر تاريخ حافل بالعادات والتقاليد، وقيم الكرم والضيافة، والحضور الإنساني والجمالي والفني في الأغاني والقصائد واللوحات، حتى أصبحت عنصرًاً رئيسًا في الثقافة والموروث الشعبي السعودي.

ويعد مهرجان البن الخولاني السعودي الذي يُقام بمحافظة الداير تظاهرة ثقافية اقتصادية للاحتفال بمنتج البن الخولاني الذي يعد من أهم عناصر القهوة السعودية، ويعد المهرجان نافذة ثقافية على إنسان البن وتقاليده الفريدة.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
10:06 PM

مهرجان "البن الخولاني السعودي" ينطلق قريبًا في "داير جازان"

بشعار جديد في نسخته التاسعة بالتزامن مع مبادرة "عام القهوة 2022م"

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
0
673

كشف مهرجان البن الخولاني السعودي عن شعاره الجديد في نسخة المهرجان التاسعة، التي ستنطلق في محافظة الداير في الأيام القريبة القادمة.

ويأتي المهرجان هذا العام بالتزامن مع مبادرة وزارة الثقافة (عام القهوة السعودية 2022) التي تأتي من منطلق المكانة العالية لهذا الرمز الثقافي الذي يرتبط بالإرث الثقافي للمملكة العربية السعودية، عبر تاريخ حافل بالعادات والتقاليد، وقيم الكرم والضيافة، والحضور الإنساني والجمالي والفني في الأغاني والقصائد واللوحات، حتى أصبحت عنصرًاً رئيسًا في الثقافة والموروث الشعبي السعودي.

ويعد مهرجان البن الخولاني السعودي الذي يُقام بمحافظة الداير تظاهرة ثقافية اقتصادية للاحتفال بمنتج البن الخولاني الذي يعد من أهم عناصر القهوة السعودية، ويعد المهرجان نافذة ثقافية على إنسان البن وتقاليده الفريدة.

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