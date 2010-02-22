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أطباء بجازان ينجحون في إجراء أول عملية لزراعة جهاز ثلاثي لعضلة قلب

استمرت ثلاث ساعات والمريضة بصحة جيدة

نجح أطباء في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، في إجراء أول عملية زراعة لجهاز ثلاثي الحجرات مقوٍ لعضلة القلب ومقاوم للتصارعات القلبية لمريضة كانت تعاني ضيقًا في التنفس، وضعفًا شديدًا في عضلة القلب.

وقالت صحة جازان: "قرر فريق طبي متخصص إجراء عملية زراعة جهاز ثلاثي الحجرات مقوٍ لعضلة القلب ومقاوم للتصارعات لمريضة"، مشيرة إلى أن العملية استمرت ثلاث ساعات، وغادرت المريضة المستشفى في اليوم التالي وهي بصحة جيدة، وحالتها مستقرة، ولله الحمد.

وكان مركز القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان قد أجرى 830 عملية قسطرة قلبية من ضمنها 54 حالة طارئة، وذلك خلال التسعة أشهر من العام الماضي 2020.


وأجرى خلال الفترة نفسها زراعة 889 دعامة شريانية، إضافةً إلى حالتَي توسيع الصمام بالبالون، في حين بلغ عدد حالات القسطرة العلاجية لقفل الثقوب، بين الجدارية 3 حالات، منها حالة طارئة واحدة.

وبلغ عدد عمليات زراعة منظم ضربات القلب 76 عملية، جرى من خلالها زراعة 42 جهازًا مؤقتًا، و34 جهازًا دائمًا، إضافةً إلى حالتين خضعتا لزراعة جهاز صدمات القلب.

فيما أجرى الفريق الطبي في مركز القلب في المستشفى 54 عملية قلب مفتوح، منها 52 جراحة قلب كبار وعمليتا جراحة قلب أطفال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أطباء بجازان ينجحون في إجراء أول عملية لزراعة جهاز ثلاثي لعضلة قلب
سبق

نجح أطباء في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، في إجراء أول عملية زراعة لجهاز ثلاثي الحجرات مقوٍ لعضلة القلب ومقاوم للتصارعات القلبية لمريضة كانت تعاني ضيقًا في التنفس، وضعفًا شديدًا في عضلة القلب.

وقالت صحة جازان: "قرر فريق طبي متخصص إجراء عملية زراعة جهاز ثلاثي الحجرات مقوٍ لعضلة القلب ومقاوم للتصارعات لمريضة"، مشيرة إلى أن العملية استمرت ثلاث ساعات، وغادرت المريضة المستشفى في اليوم التالي وهي بصحة جيدة، وحالتها مستقرة، ولله الحمد.

وكان مركز القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان قد أجرى 830 عملية قسطرة قلبية من ضمنها 54 حالة طارئة، وذلك خلال التسعة أشهر من العام الماضي 2020.


وأجرى خلال الفترة نفسها زراعة 889 دعامة شريانية، إضافةً إلى حالتَي توسيع الصمام بالبالون، في حين بلغ عدد حالات القسطرة العلاجية لقفل الثقوب، بين الجدارية 3 حالات، منها حالة طارئة واحدة.

وبلغ عدد عمليات زراعة منظم ضربات القلب 76 عملية، جرى من خلالها زراعة 42 جهازًا مؤقتًا، و34 جهازًا دائمًا، إضافةً إلى حالتين خضعتا لزراعة جهاز صدمات القلب.

فيما أجرى الفريق الطبي في مركز القلب في المستشفى 54 عملية قلب مفتوح، منها 52 جراحة قلب كبار وعمليتا جراحة قلب أطفال.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
09:29 PM

أطباء بجازان ينجحون في إجراء أول عملية لزراعة جهاز ثلاثي لعضلة قلب

استمرت ثلاث ساعات والمريضة بصحة جيدة

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قاسم الخبراني - جازان
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نجح أطباء في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، في إجراء أول عملية زراعة لجهاز ثلاثي الحجرات مقوٍ لعضلة القلب ومقاوم للتصارعات القلبية لمريضة كانت تعاني ضيقًا في التنفس، وضعفًا شديدًا في عضلة القلب.

وقالت صحة جازان: "قرر فريق طبي متخصص إجراء عملية زراعة جهاز ثلاثي الحجرات مقوٍ لعضلة القلب ومقاوم للتصارعات لمريضة"، مشيرة إلى أن العملية استمرت ثلاث ساعات، وغادرت المريضة المستشفى في اليوم التالي وهي بصحة جيدة، وحالتها مستقرة، ولله الحمد.

وكان مركز القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان قد أجرى 830 عملية قسطرة قلبية من ضمنها 54 حالة طارئة، وذلك خلال التسعة أشهر من العام الماضي 2020.


وأجرى خلال الفترة نفسها زراعة 889 دعامة شريانية، إضافةً إلى حالتَي توسيع الصمام بالبالون، في حين بلغ عدد حالات القسطرة العلاجية لقفل الثقوب، بين الجدارية 3 حالات، منها حالة طارئة واحدة.

وبلغ عدد عمليات زراعة منظم ضربات القلب 76 عملية، جرى من خلالها زراعة 42 جهازًا مؤقتًا، و34 جهازًا دائمًا، إضافةً إلى حالتين خضعتا لزراعة جهاز صدمات القلب.

فيما أجرى الفريق الطبي في مركز القلب في المستشفى 54 عملية قلب مفتوح، منها 52 جراحة قلب كبار وعمليتا جراحة قلب أطفال.

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