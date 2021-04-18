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"حماية المستهلك" تحذر من تسخين الأطعمة في الأواني البلاستيكية

من المواد الكيميائية

حذّرت جمعية حماية المستهلك من تسخين الأطعمة في الأواني البلاستيكية.

وقالت حماية المستهلك عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن من أضرار تخزين الأطعمة في أوانٍ بلاستيكية قد يتسبب في تسرب بعض المواد الكيميائية إلى الأطعمة والمشروبات، مما قد يتسبب في مشاكل صحية مثل اضطرابات التمثيل الغذائي، حيث يمكن أن يحدث هذا بشكل أسرع وبدرجة أكبر عندما يتعرض البلاستيك للحرارة.

وشددت حماية المستهلك على أنه يمكن أن يطلق تسخين الطعام في الأواني البلاستيكية الكثير من المواد الكيميائية إلى الطعام والشراب عند تعرضه لأشعة المايكرويف، كما أن الأطعمة الدسمة، وخصوصًا اللحوم والأجبان، أكثر عرضة لامتصاص كميات كبيرة من المواد الكيميائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حماية المستهلك" تحذر من تسخين الأطعمة في الأواني البلاستيكية
سبق

حذّرت جمعية حماية المستهلك من تسخين الأطعمة في الأواني البلاستيكية.

وقالت حماية المستهلك عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن من أضرار تخزين الأطعمة في أوانٍ بلاستيكية قد يتسبب في تسرب بعض المواد الكيميائية إلى الأطعمة والمشروبات، مما قد يتسبب في مشاكل صحية مثل اضطرابات التمثيل الغذائي، حيث يمكن أن يحدث هذا بشكل أسرع وبدرجة أكبر عندما يتعرض البلاستيك للحرارة.

وشددت حماية المستهلك على أنه يمكن أن يطلق تسخين الطعام في الأواني البلاستيكية الكثير من المواد الكيميائية إلى الطعام والشراب عند تعرضه لأشعة المايكرويف، كما أن الأطعمة الدسمة، وخصوصًا اللحوم والأجبان، أكثر عرضة لامتصاص كميات كبيرة من المواد الكيميائية.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
11:50 PM

"حماية المستهلك" تحذر من تسخين الأطعمة في الأواني البلاستيكية

من المواد الكيميائية

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
1,156

حذّرت جمعية حماية المستهلك من تسخين الأطعمة في الأواني البلاستيكية.

وقالت حماية المستهلك عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن من أضرار تخزين الأطعمة في أوانٍ بلاستيكية قد يتسبب في تسرب بعض المواد الكيميائية إلى الأطعمة والمشروبات، مما قد يتسبب في مشاكل صحية مثل اضطرابات التمثيل الغذائي، حيث يمكن أن يحدث هذا بشكل أسرع وبدرجة أكبر عندما يتعرض البلاستيك للحرارة.

وشددت حماية المستهلك على أنه يمكن أن يطلق تسخين الطعام في الأواني البلاستيكية الكثير من المواد الكيميائية إلى الطعام والشراب عند تعرضه لأشعة المايكرويف، كما أن الأطعمة الدسمة، وخصوصًا اللحوم والأجبان، أكثر عرضة لامتصاص كميات كبيرة من المواد الكيميائية.

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