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أمير الجوف يوجِّه بتأخير الدوام المدرسي إلى التاسعة صباحًا

نظرًا لموجة البرد القارس

وجَّه أمير منطقة الجوف بتأخير الدوام المدرسي إلى الساعة التاسعة صباحًا ‏نظرًا لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة بداية الأسبوع.

وقالت إمارة منطقة الجوف: "نظرًا لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة، وجّه سمو أمير الجوف بتأخير بداية الدوام الرسمي لجميع مدارس المنطقة ومنسوبيها والمحافظات والمراكز التابعة يومَي الأحد والاثنين 1-2 / 6/ 1441هـ إلى الساعة الـ09:00ص؛ وذلك حفاظًا على سلامتهم".

وكانت "تعليم الجوف" قد وجّهت بتأخير الدوام المدرسي إلى الساعة الثامنة والنصف نظرًا لموجة البرد القارس.

الجوف تعليم الجوف تأخير بداية الدراسة موجة باردة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الجوف يوجِّه بتأخير الدوام المدرسي إلى التاسعة صباحًا
سبق

وجَّه أمير منطقة الجوف بتأخير الدوام المدرسي إلى الساعة التاسعة صباحًا ‏نظرًا لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة بداية الأسبوع.

وقالت إمارة منطقة الجوف: "نظرًا لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة، وجّه سمو أمير الجوف بتأخير بداية الدوام الرسمي لجميع مدارس المنطقة ومنسوبيها والمحافظات والمراكز التابعة يومَي الأحد والاثنين 1-2 / 6/ 1441هـ إلى الساعة الـ09:00ص؛ وذلك حفاظًا على سلامتهم".

وكانت "تعليم الجوف" قد وجّهت بتأخير الدوام المدرسي إلى الساعة الثامنة والنصف نظرًا لموجة البرد القارس.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
10:16 PM

أمير الجوف يوجِّه بتأخير الدوام المدرسي إلى التاسعة صباحًا

نظرًا لموجة البرد القارس

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مهنا التميمي - الجوف
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2,721

وجَّه أمير منطقة الجوف بتأخير الدوام المدرسي إلى الساعة التاسعة صباحًا ‏نظرًا لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة بداية الأسبوع.

وقالت إمارة منطقة الجوف: "نظرًا لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة، وجّه سمو أمير الجوف بتأخير بداية الدوام الرسمي لجميع مدارس المنطقة ومنسوبيها والمحافظات والمراكز التابعة يومَي الأحد والاثنين 1-2 / 6/ 1441هـ إلى الساعة الـ09:00ص؛ وذلك حفاظًا على سلامتهم".

وكانت "تعليم الجوف" قد وجّهت بتأخير الدوام المدرسي إلى الساعة الثامنة والنصف نظرًا لموجة البرد القارس.

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