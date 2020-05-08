النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة الرياض: القبض على فلسطيني وروسية تورطا بترويج ممارسات غير أخلاقية تتنافي مع القيم الدينية

ضُبط ما بحوزتهما من مواد مخالفة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه بناءً على ما تم رصده على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من استخدام أحد التطبيقات في الترويج لممارسات غير أخلاقية تتنافي مع القيم الدينية، فقد تمكنت الجهات الأمنية ـ بفضلٍ من الله - من القبض على شخصين تورطا بنشر تلك الممارسات، واتخاذهما مقر سكنهما وكراً لها، للحصول على مقابل مادي، وهما (مقيم من الجنسية الفلسطينية، وامرأه من الجنسية الروسية في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وضبط ما بحوزتهما من مواد تتعلق بممارساتهما المخالفة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية.

شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الرياض: القبض على فلسطيني وروسية تورطا بترويج ممارسات غير أخلاقية تتنافي مع القيم الدينية
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه بناءً على ما تم رصده على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من استخدام أحد التطبيقات في الترويج لممارسات غير أخلاقية تتنافي مع القيم الدينية، فقد تمكنت الجهات الأمنية ـ بفضلٍ من الله - من القبض على شخصين تورطا بنشر تلك الممارسات، واتخاذهما مقر سكنهما وكراً لها، للحصول على مقابل مادي، وهما (مقيم من الجنسية الفلسطينية، وامرأه من الجنسية الروسية في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وضبط ما بحوزتهما من مواد تتعلق بممارساتهما المخالفة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
08:46 PM
اخر تعديل
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
10:15 PM

شرطة الرياض: القبض على فلسطيني وروسية تورطا بترويج ممارسات غير أخلاقية تتنافي مع القيم الدينية

ضُبط ما بحوزتهما من مواد مخالفة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
24
37,224

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه بناءً على ما تم رصده على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من استخدام أحد التطبيقات في الترويج لممارسات غير أخلاقية تتنافي مع القيم الدينية، فقد تمكنت الجهات الأمنية ـ بفضلٍ من الله - من القبض على شخصين تورطا بنشر تلك الممارسات، واتخاذهما مقر سكنهما وكراً لها، للحصول على مقابل مادي، وهما (مقيم من الجنسية الفلسطينية، وامرأه من الجنسية الروسية في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وضبط ما بحوزتهما من مواد تتعلق بممارساتهما المخالفة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,025
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,896
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,189
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,120

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة