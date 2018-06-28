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بلجيكا تجرد البرتغال من اللقب.. وتضرب موعدًا مع إيطاليا

في ربع نهائي يورو 2020

تأهل المنتخب البلجيكي إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بعد فوزه على نظيره البرتغالي بهدف نظيف أمس الأحد في المواجهة التي أُقيمت ضمن الدور ثمن النهائي على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وسجل البلجيكي تورغان هازارد هدف التقدم "للشياطين الحمر" في الدقيقة 42، من زمن الشوط الأول للقاء.

وستكون بلجيكا، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أوروبا، على موعد مع منتخب إيطاليا، المتأهل على حساب نظيره النمساوي، بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي ستُقام في ميونيخ يوم الجمعة القادم الموافق 2 يوليو المقبل.


الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بلجيكا تجرد البرتغال من اللقب.. وتضرب موعدًا مع إيطاليا
سبق

تأهل المنتخب البلجيكي إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بعد فوزه على نظيره البرتغالي بهدف نظيف أمس الأحد في المواجهة التي أُقيمت ضمن الدور ثمن النهائي على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وسجل البلجيكي تورغان هازارد هدف التقدم "للشياطين الحمر" في الدقيقة 42، من زمن الشوط الأول للقاء.

وستكون بلجيكا، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أوروبا، على موعد مع منتخب إيطاليا، المتأهل على حساب نظيره النمساوي، بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي ستُقام في ميونيخ يوم الجمعة القادم الموافق 2 يوليو المقبل.


28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
12:24 AM

بلجيكا تجرد البرتغال من اللقب.. وتضرب موعدًا مع إيطاليا

في ربع نهائي يورو 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل المنتخب البلجيكي إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بعد فوزه على نظيره البرتغالي بهدف نظيف أمس الأحد في المواجهة التي أُقيمت ضمن الدور ثمن النهائي على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وسجل البلجيكي تورغان هازارد هدف التقدم "للشياطين الحمر" في الدقيقة 42، من زمن الشوط الأول للقاء.

وستكون بلجيكا، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أوروبا، على موعد مع منتخب إيطاليا، المتأهل على حساب نظيره النمساوي، بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي ستُقام في ميونيخ يوم الجمعة القادم الموافق 2 يوليو المقبل.


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