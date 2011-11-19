النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"شرطة الرياض" تبحث عن جانٍ سرق سيارة مواطن فجرًا

تبحث شرطة الرياض عن جانٍ؛ سرق سيارة مواطن من أحد الأحياء الواقعة شرق العاصمة فجر أمس الأحد، وذلك بعد تلقيها بلاغًا.

وتشير المعلومات إلى أن السيارة - وهي من نوع كورولا - كان صاحبها قد افتقدها قبل الساعة الثالثة فجرًا من حي النسيم؛ ما دفعه لتقديم بلاغ للجهات الأمنية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"شرطة الرياض" تبحث عن جانٍ سرق سيارة مواطن فجرًا
سبق

تبحث شرطة الرياض عن جانٍ؛ سرق سيارة مواطن من أحد الأحياء الواقعة شرق العاصمة فجر أمس الأحد، وذلك بعد تلقيها بلاغًا.

وتشير المعلومات إلى أن السيارة - وهي من نوع كورولا - كان صاحبها قد افتقدها قبل الساعة الثالثة فجرًا من حي النسيم؛ ما دفعه لتقديم بلاغ للجهات الأمنية.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
12:23 AM

"شرطة الرياض" تبحث عن جانٍ سرق سيارة مواطن فجرًا

A A A
قاسم الخبراني - الجوف
0
515

تبحث شرطة الرياض عن جانٍ؛ سرق سيارة مواطن من أحد الأحياء الواقعة شرق العاصمة فجر أمس الأحد، وذلك بعد تلقيها بلاغًا.

وتشير المعلومات إلى أن السيارة - وهي من نوع كورولا - كان صاحبها قد افتقدها قبل الساعة الثالثة فجرًا من حي النسيم؛ ما دفعه لتقديم بلاغ للجهات الأمنية.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,678
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,965
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,604
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,521

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

..وبدأ دور القضاء..!!

..وبدأ دور القضاء..!!

محمد الصيـعري
هل تحققت توقعات وزير الإسكان؟

هل تحققت توقعات وزير الإسكان؟

عبدالرحمن المرشد
الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الحسين معافا
مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

ماجد البريكان
دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

يحيى رفاعي
حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

عبدالغني الشيخ
لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية
تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة