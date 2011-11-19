"شرطة الرياض" تبحث عن جانٍ سرق سيارة مواطن فجرًا

تبحث شرطة الرياض عن جانٍ؛ سرق سيارة مواطن من أحد الأحياء الواقعة شرق العاصمة فجر أمس الأحد، وذلك بعد تلقيها بلاغًا.

وتشير المعلومات إلى أن السيارة - وهي من نوع كورولا - كان صاحبها قد افتقدها قبل الساعة الثالثة فجرًا من حي النسيم؛ ما دفعه لتقديم بلاغ للجهات الأمنية.