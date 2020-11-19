"الغامدي": #المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار ريال في الذكاء الاصطناعي حتى 2030

قال: السعودية ثالث دولة في العالم تستخدم التقنية لمكافحة #كورونا.. نستهدف تدريب 20 ألفاً

كشف رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي اليوم أن #المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار ريال في الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030.

وأضاف في تصريحات له على هامش برنامج المركز الإعلامي لقمة العشرين: نستهدف تدريب 20 ألف مختص في الذكاء الاصطناعي حتى 2030.

وتابع: #المملكة ثالث دولة في العالم تستخدم التقنية لمكافحة #كورونا والذكاء الاصطناعي مصدر توفير ومصدر دخل إضافي يستحق الاستثمار.