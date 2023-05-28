هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة محايل، شملت معظم أرجاء المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة محايل، شملت معظم أرجاء المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة محايل، شملت معظم أرجاء المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة محايل، شملت معظم أرجاء المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.