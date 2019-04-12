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جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد القبول ببرامج الدراسات العليا النوعية

التقديم إلكترونياً خلال الفترة المحدّدة للفصل الأول للعام الجامعي 1442هـ

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز، موعد التقديم لقبول الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ، وذلك في الفترة من الأحد الــ 22 من شهر شوال المقبل، إلى الثلاثاء الـ 2 من شهر ذي القعدة من العام الحالي، في برامج الدراسات العليا النوعية "برسوم مالية"، وبعض برامج الدراسات العليا التي تم استحداثها أخيراً.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور سعود بن مستور السلمي؛ أن التقديم لهذه البرامج يتم إلكترونياً عبر نظام القبول الإلكتروني الخاص بالعمادة خلال الفترة المحددة، مشيراً إلى أن تفاصيل هذه البرامج ستكون موضحة في بوابة القبول حسب الفترة المعلنة.

جامعة الملك عبدالعزيز برامج الدراسات العليا

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جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد القبول ببرامج الدراسات العليا النوعية
سبق

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز، موعد التقديم لقبول الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ، وذلك في الفترة من الأحد الــ 22 من شهر شوال المقبل، إلى الثلاثاء الـ 2 من شهر ذي القعدة من العام الحالي، في برامج الدراسات العليا النوعية "برسوم مالية"، وبعض برامج الدراسات العليا التي تم استحداثها أخيراً.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور سعود بن مستور السلمي؛ أن التقديم لهذه البرامج يتم إلكترونياً عبر نظام القبول الإلكتروني الخاص بالعمادة خلال الفترة المحددة، مشيراً إلى أن تفاصيل هذه البرامج ستكون موضحة في بوابة القبول حسب الفترة المعلنة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
12:22 PM

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد القبول ببرامج الدراسات العليا النوعية

التقديم إلكترونياً خلال الفترة المحدّدة للفصل الأول للعام الجامعي 1442هـ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز، موعد التقديم لقبول الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ، وذلك في الفترة من الأحد الــ 22 من شهر شوال المقبل، إلى الثلاثاء الـ 2 من شهر ذي القعدة من العام الحالي، في برامج الدراسات العليا النوعية "برسوم مالية"، وبعض برامج الدراسات العليا التي تم استحداثها أخيراً.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور سعود بن مستور السلمي؛ أن التقديم لهذه البرامج يتم إلكترونياً عبر نظام القبول الإلكتروني الخاص بالعمادة خلال الفترة المحددة، مشيراً إلى أن تفاصيل هذه البرامج ستكون موضحة في بوابة القبول حسب الفترة المعلنة.

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