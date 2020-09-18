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الصين: 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

أكبر زيادة يومية في أكثر من شهر

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الخميس، بأكبر زيادة يومية في أكثر من شهر.

وقالت اللجنة، في بيان، إن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، وإن 13 منها في مقاطعة شنشي في شمال غرب البلاد، و12 أخرى في شنغهاي.

ولم تسجل الصين أي إصابات محلية بفيروس كورونا منذ منتصف أغسطس.. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حالياً 85255، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
سبق

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الخميس، بأكبر زيادة يومية في أكثر من شهر.

وقالت اللجنة، في بيان، إن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، وإن 13 منها في مقاطعة شنشي في شمال غرب البلاد، و12 أخرى في شنغهاي.

ولم تسجل الصين أي إصابات محلية بفيروس كورونا منذ منتصف أغسطس.. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حالياً 85255، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
01:28 PM

الصين: 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

أكبر زيادة يومية في أكثر من شهر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الخميس، بأكبر زيادة يومية في أكثر من شهر.

وقالت اللجنة، في بيان، إن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، وإن 13 منها في مقاطعة شنشي في شمال غرب البلاد، و12 أخرى في شنغهاي.

ولم تسجل الصين أي إصابات محلية بفيروس كورونا منذ منتصف أغسطس.. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حالياً 85255، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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