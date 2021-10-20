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السفير السعودي في لبنان لـ"سبق": إجلاء 300 مواطن بينهم أمراء وكبار شخصيات

نوّه بتفاعل إدارة الأزمات والطوارئ بوزارة الخارجية

كشف السفير السعودي بالجمهورية اللبنانية وليد بن عبدالله بخاري، أنه تم إجلاء ما يقارب 300 مواطن من المدن اللبنانية حتى الآن، بينهم أمراء وكبار شخصيات، وذلك في أعقاب التظاهرات التي ضربت معظم المناطق اللبنانية، ونجم عنها حرائق وتكسير واعتداءات.

وقال "بخاري" لـ"سبق" إنه "تم إجلاء هؤلاء الرعايا عبر طائرات الخطوط السعودية، وطيران الشرق الأوسط، فيما نقلت 20 طائرة خاصة أمراء وكبار شخصيات ومرافقيهم، كما تم إجلاء عائلات موظفي السفارة والملحقيات الفنية".

ونوه "بخاري" بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة وزير الخارجية ولجنة الأزمات والطوارئ بالوزارة.

وبين "بخاري" أن غرفة العمليات تلقت ما بين 800- 1200 اتصال، مشيراً إلى أن هناك عائلات مقيمة في لبنان تم التواصل معهم والاطمئنان عليهم، واتضح أن حالتهم جيدة.

وأضاف "بخاري" أنه "تم إجلاء مواطنين بحرينيين وكويتيين عن طريق السفارة السعودية، وأن هناك إشادة تلقتها السفارة بخصوص سرعة الإجلاء، ومتابعة الرعايا السعوديين في المناطق اللبنانية، وأنه جارٍ التواصل مع السعوديين في كل المناطق من عكا شمالاً وحتى الجنوب اللبناني".

ونفى "بخاري" تسجيل أية إصابة حتى الآن بين الرعايا السعوديين، حيث لم يشاركوا في مواقع الخطر، داعياً إياهم لسرعة التجاوب والتواصل مع السفارة؛ لاستكمال إجراءات عودتهم؛ ضماناً وأماناً لسلامتهم.

ونوه "بخاري" بتجاوب الجيش اللبناني وقوى الأمن اللبنانية الذين قاموا بتأمين حافلات الرعايا من الفنادق إلى المطار، وفتح النقاط التي كانت مغلقة، لافتاً إلى أن هناك 3 مجمعات سكنية تستقبل المواطنين، ويقدم لهم الأكل والشرب حتى إيصالهم للمطار، ومن ثم عودتهم إلى البلاد سالمين غانمين.

لبنان السفير السعودي بالجمهورية اللبنانية وليد بخاري الخطوط السعودية طيران الشرق الأوسط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير السعودي في لبنان لـ"سبق": إجلاء 300 مواطن بينهم أمراء وكبار شخصيات
سبق

كشف السفير السعودي بالجمهورية اللبنانية وليد بن عبدالله بخاري، أنه تم إجلاء ما يقارب 300 مواطن من المدن اللبنانية حتى الآن، بينهم أمراء وكبار شخصيات، وذلك في أعقاب التظاهرات التي ضربت معظم المناطق اللبنانية، ونجم عنها حرائق وتكسير واعتداءات.

وقال "بخاري" لـ"سبق" إنه "تم إجلاء هؤلاء الرعايا عبر طائرات الخطوط السعودية، وطيران الشرق الأوسط، فيما نقلت 20 طائرة خاصة أمراء وكبار شخصيات ومرافقيهم، كما تم إجلاء عائلات موظفي السفارة والملحقيات الفنية".

ونوه "بخاري" بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة وزير الخارجية ولجنة الأزمات والطوارئ بالوزارة.

وبين "بخاري" أن غرفة العمليات تلقت ما بين 800- 1200 اتصال، مشيراً إلى أن هناك عائلات مقيمة في لبنان تم التواصل معهم والاطمئنان عليهم، واتضح أن حالتهم جيدة.

وأضاف "بخاري" أنه "تم إجلاء مواطنين بحرينيين وكويتيين عن طريق السفارة السعودية، وأن هناك إشادة تلقتها السفارة بخصوص سرعة الإجلاء، ومتابعة الرعايا السعوديين في المناطق اللبنانية، وأنه جارٍ التواصل مع السعوديين في كل المناطق من عكا شمالاً وحتى الجنوب اللبناني".

ونفى "بخاري" تسجيل أية إصابة حتى الآن بين الرعايا السعوديين، حيث لم يشاركوا في مواقع الخطر، داعياً إياهم لسرعة التجاوب والتواصل مع السفارة؛ لاستكمال إجراءات عودتهم؛ ضماناً وأماناً لسلامتهم.

ونوه "بخاري" بتجاوب الجيش اللبناني وقوى الأمن اللبنانية الذين قاموا بتأمين حافلات الرعايا من الفنادق إلى المطار، وفتح النقاط التي كانت مغلقة، لافتاً إلى أن هناك 3 مجمعات سكنية تستقبل المواطنين، ويقدم لهم الأكل والشرب حتى إيصالهم للمطار، ومن ثم عودتهم إلى البلاد سالمين غانمين.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
06:47 PM
اخر تعديل
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
12:26 AM

السفير السعودي في لبنان لـ"سبق": إجلاء 300 مواطن بينهم أمراء وكبار شخصيات

نوّه بتفاعل إدارة الأزمات والطوارئ بوزارة الخارجية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
16
14,648

كشف السفير السعودي بالجمهورية اللبنانية وليد بن عبدالله بخاري، أنه تم إجلاء ما يقارب 300 مواطن من المدن اللبنانية حتى الآن، بينهم أمراء وكبار شخصيات، وذلك في أعقاب التظاهرات التي ضربت معظم المناطق اللبنانية، ونجم عنها حرائق وتكسير واعتداءات.

وقال "بخاري" لـ"سبق" إنه "تم إجلاء هؤلاء الرعايا عبر طائرات الخطوط السعودية، وطيران الشرق الأوسط، فيما نقلت 20 طائرة خاصة أمراء وكبار شخصيات ومرافقيهم، كما تم إجلاء عائلات موظفي السفارة والملحقيات الفنية".

ونوه "بخاري" بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة وزير الخارجية ولجنة الأزمات والطوارئ بالوزارة.

وبين "بخاري" أن غرفة العمليات تلقت ما بين 800- 1200 اتصال، مشيراً إلى أن هناك عائلات مقيمة في لبنان تم التواصل معهم والاطمئنان عليهم، واتضح أن حالتهم جيدة.

وأضاف "بخاري" أنه "تم إجلاء مواطنين بحرينيين وكويتيين عن طريق السفارة السعودية، وأن هناك إشادة تلقتها السفارة بخصوص سرعة الإجلاء، ومتابعة الرعايا السعوديين في المناطق اللبنانية، وأنه جارٍ التواصل مع السعوديين في كل المناطق من عكا شمالاً وحتى الجنوب اللبناني".

ونفى "بخاري" تسجيل أية إصابة حتى الآن بين الرعايا السعوديين، حيث لم يشاركوا في مواقع الخطر، داعياً إياهم لسرعة التجاوب والتواصل مع السفارة؛ لاستكمال إجراءات عودتهم؛ ضماناً وأماناً لسلامتهم.

ونوه "بخاري" بتجاوب الجيش اللبناني وقوى الأمن اللبنانية الذين قاموا بتأمين حافلات الرعايا من الفنادق إلى المطار، وفتح النقاط التي كانت مغلقة، لافتاً إلى أن هناك 3 مجمعات سكنية تستقبل المواطنين، ويقدم لهم الأكل والشرب حتى إيصالهم للمطار، ومن ثم عودتهم إلى البلاد سالمين غانمين.

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