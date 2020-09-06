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بعد إعلان الباطن الصعود " رسمياً ".. نقطة واحدة لتحقيق حلم " العين " التاريخي

في ختام الجولة 35 من دوري الأمير محمد بن سلمان

يحتاج الفريق الكروي الأول بنادي العين إلى نقطة واحدة ليعلن صعوده - رسمياً- إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه بعد انتصاره على مضيفه الثقبة، الأحد 2-0.
ورفع العين رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني خلف الباطن الذي ضمن الصعود في الجولة الماضية، وأصبح العين بحاجة إلى نقطة في مواجهته المقبلة أمام أحد لإعلان الصعود رسمياً إلى دوري المحترفين، في حين تجمد رصيد الثقبة عند النقطة 50 في المركز الثامن.


وعلى ملعب نادي الباطن، تغلب متصدر الدوري والذي ضمن الصعود في الجولة الماضية على ضيفه الجيل 2-1، ورفع رصيده إلى 72 نقطة.
وفي الأحساء، تغلب الجبلين على النجوم 3-1.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد إعلان الباطن الصعود " رسمياً ".. نقطة واحدة لتحقيق حلم " العين " التاريخي
سبق

يحتاج الفريق الكروي الأول بنادي العين إلى نقطة واحدة ليعلن صعوده - رسمياً- إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه بعد انتصاره على مضيفه الثقبة، الأحد 2-0.
ورفع العين رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني خلف الباطن الذي ضمن الصعود في الجولة الماضية، وأصبح العين بحاجة إلى نقطة في مواجهته المقبلة أمام أحد لإعلان الصعود رسمياً إلى دوري المحترفين، في حين تجمد رصيد الثقبة عند النقطة 50 في المركز الثامن.


وعلى ملعب نادي الباطن، تغلب متصدر الدوري والذي ضمن الصعود في الجولة الماضية على ضيفه الجيل 2-1، ورفع رصيده إلى 72 نقطة.
وفي الأحساء، تغلب الجبلين على النجوم 3-1.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
09:26 PM

بعد إعلان الباطن الصعود " رسمياً ".. نقطة واحدة لتحقيق حلم " العين " التاريخي

في ختام الجولة 35 من دوري الأمير محمد بن سلمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يحتاج الفريق الكروي الأول بنادي العين إلى نقطة واحدة ليعلن صعوده - رسمياً- إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه بعد انتصاره على مضيفه الثقبة، الأحد 2-0.
ورفع العين رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني خلف الباطن الذي ضمن الصعود في الجولة الماضية، وأصبح العين بحاجة إلى نقطة في مواجهته المقبلة أمام أحد لإعلان الصعود رسمياً إلى دوري المحترفين، في حين تجمد رصيد الثقبة عند النقطة 50 في المركز الثامن.


وعلى ملعب نادي الباطن، تغلب متصدر الدوري والذي ضمن الصعود في الجولة الماضية على ضيفه الجيل 2-1، ورفع رصيده إلى 72 نقطة.
وفي الأحساء، تغلب الجبلين على النجوم 3-1.

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