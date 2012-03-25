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"الغذاء والدواء" تحذر من "عشبة الوسمة أم الحلوات" للعناية بالشعر

بسبب احتوائها على نسبة تتجاوز المسموح به من البكتيريا والفطريات

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج للعناية بالشعر يحمل اسم "عشبة الوسمة أم الحلوات"؛ لاحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات، وعدم إدراجه في النظام الإلكتروني لمنتجات التجميل.

وذكرت الهيئة أنها حلّلت عينات من منتجات التجميل للعناية بالشعر المتداولة في الأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء أحد المنتجات على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016، ويحمل المنتج اسم "عشبة الوسمة أم الحلوات"، بتاريخ صلاحية 11/ 2022.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتج المعلن عنه، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وأضافت "الغذاء والدواء" أن البكتيريا والفطريات توجد في منتجات التجميل لعدة أسباب، منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد أثناء مراحل تصنيع المنتج ومرحلة التعبئة والتغليف، أو بسبب تخزين المنتج في ظروف وبيئة غير مناسبة.

ويعد تلوث منتجات التجميل بالبكتيريا والفطريات أمراً غير مسموح به إلا إذا كان التلوث من نوع البكتيريا غير الضارة وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به، وقد يؤدي التعرض لنسب عالية من البكتيريا والفطريات إلى مخاطر صحية على المستهلك.

ولفتت الهيئة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تحذر من "عشبة الوسمة أم الحلوات" للعناية بالشعر
سبق

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج للعناية بالشعر يحمل اسم "عشبة الوسمة أم الحلوات"؛ لاحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات، وعدم إدراجه في النظام الإلكتروني لمنتجات التجميل.

وذكرت الهيئة أنها حلّلت عينات من منتجات التجميل للعناية بالشعر المتداولة في الأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء أحد المنتجات على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016، ويحمل المنتج اسم "عشبة الوسمة أم الحلوات"، بتاريخ صلاحية 11/ 2022.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتج المعلن عنه، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وأضافت "الغذاء والدواء" أن البكتيريا والفطريات توجد في منتجات التجميل لعدة أسباب، منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد أثناء مراحل تصنيع المنتج ومرحلة التعبئة والتغليف، أو بسبب تخزين المنتج في ظروف وبيئة غير مناسبة.

ويعد تلوث منتجات التجميل بالبكتيريا والفطريات أمراً غير مسموح به إلا إذا كان التلوث من نوع البكتيريا غير الضارة وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به، وقد يؤدي التعرض لنسب عالية من البكتيريا والفطريات إلى مخاطر صحية على المستهلك.

ولفتت الهيئة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
03:36 PM

"الغذاء والدواء" تحذر من "عشبة الوسمة أم الحلوات" للعناية بالشعر

بسبب احتوائها على نسبة تتجاوز المسموح به من البكتيريا والفطريات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج للعناية بالشعر يحمل اسم "عشبة الوسمة أم الحلوات"؛ لاحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات، وعدم إدراجه في النظام الإلكتروني لمنتجات التجميل.

وذكرت الهيئة أنها حلّلت عينات من منتجات التجميل للعناية بالشعر المتداولة في الأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء أحد المنتجات على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016، ويحمل المنتج اسم "عشبة الوسمة أم الحلوات"، بتاريخ صلاحية 11/ 2022.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتج المعلن عنه، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وأضافت "الغذاء والدواء" أن البكتيريا والفطريات توجد في منتجات التجميل لعدة أسباب، منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد أثناء مراحل تصنيع المنتج ومرحلة التعبئة والتغليف، أو بسبب تخزين المنتج في ظروف وبيئة غير مناسبة.

ويعد تلوث منتجات التجميل بالبكتيريا والفطريات أمراً غير مسموح به إلا إذا كان التلوث من نوع البكتيريا غير الضارة وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به، وقد يؤدي التعرض لنسب عالية من البكتيريا والفطريات إلى مخاطر صحية على المستهلك.

ولفتت الهيئة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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