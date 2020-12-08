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بلا حاجة لفتح الصدر.. استئصال "ورم 550 جرامًا" من رقبة مريضة ببيشة

عملية أجراها فريق طبي مشترك ثم تابعها حتى استقرت وغادرت المستشفى

نجح فريق طبي من جامعة بيشة ومستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة، في إجراء عملية نوعية لاستئصال ورم من رقبة مريضة (39 عامًا) دون أي مضاعفات.

وقال مدير الفريق استشاري أورام الغدد الصماء والثدي بكلية الطب بجامعة بيشة الدكتور أحمد يحيى مقنع الأمير: إن الورم بلغ طوله 15 سم ووزنه قرابة 550 جرامًا، وهو ورم نتج عنه مشاكل تنفسية وصحية للمريضة التي حضرت إلى عيادة جراحة أورام الثدي والغدد الصماء، وكانت تشتكي من آلام الرقبة وضيق شديد في التنفس.

وأضاف: "خضعت المريضة على مدى 3 أيام لعدة إجراءات تَضَمّنت أشعة مقطعية على مكان الورم، وأشعة الموجات فوق الصوتية لمعرفة امتداد الورم، قبل أن يتم إجراء العملية عبر الرقبة دون الحاجة إلى فتح الصدر، بنجاح كبير بعد توفيق الله ثم جهود وخبرة الفريق الطبي المشترك من جامعة بيشة ومستشفى الملك عبدالله ببيشة.

وأوضح: "المريضة خضعت بعدها للمتابعة الطبية الدقيقة إلى أن استقر وضعها الصحي وغادرت المستشفى دون أي مضاعفات، ولله الحمد".

وتأتي هذه العملية امتدادًا للعديد من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها بالتعاون بين جامعة بيشة ومستشفى الملك عبدالله؛ حيث تم في وقت سابق إجراء العديد من العمليات التي تكللت بالنجاح.

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلا حاجة لفتح الصدر.. استئصال "ورم 550 جرامًا" من رقبة مريضة ببيشة
سبق

نجح فريق طبي من جامعة بيشة ومستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة، في إجراء عملية نوعية لاستئصال ورم من رقبة مريضة (39 عامًا) دون أي مضاعفات.

وقال مدير الفريق استشاري أورام الغدد الصماء والثدي بكلية الطب بجامعة بيشة الدكتور أحمد يحيى مقنع الأمير: إن الورم بلغ طوله 15 سم ووزنه قرابة 550 جرامًا، وهو ورم نتج عنه مشاكل تنفسية وصحية للمريضة التي حضرت إلى عيادة جراحة أورام الثدي والغدد الصماء، وكانت تشتكي من آلام الرقبة وضيق شديد في التنفس.

وأضاف: "خضعت المريضة على مدى 3 أيام لعدة إجراءات تَضَمّنت أشعة مقطعية على مكان الورم، وأشعة الموجات فوق الصوتية لمعرفة امتداد الورم، قبل أن يتم إجراء العملية عبر الرقبة دون الحاجة إلى فتح الصدر، بنجاح كبير بعد توفيق الله ثم جهود وخبرة الفريق الطبي المشترك من جامعة بيشة ومستشفى الملك عبدالله ببيشة.

وأوضح: "المريضة خضعت بعدها للمتابعة الطبية الدقيقة إلى أن استقر وضعها الصحي وغادرت المستشفى دون أي مضاعفات، ولله الحمد".

وتأتي هذه العملية امتدادًا للعديد من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها بالتعاون بين جامعة بيشة ومستشفى الملك عبدالله؛ حيث تم في وقت سابق إجراء العديد من العمليات التي تكللت بالنجاح.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
12:17 PM

بلا حاجة لفتح الصدر.. استئصال "ورم 550 جرامًا" من رقبة مريضة ببيشة

عملية أجراها فريق طبي مشترك ثم تابعها حتى استقرت وغادرت المستشفى

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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نجح فريق طبي من جامعة بيشة ومستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة، في إجراء عملية نوعية لاستئصال ورم من رقبة مريضة (39 عامًا) دون أي مضاعفات.

وقال مدير الفريق استشاري أورام الغدد الصماء والثدي بكلية الطب بجامعة بيشة الدكتور أحمد يحيى مقنع الأمير: إن الورم بلغ طوله 15 سم ووزنه قرابة 550 جرامًا، وهو ورم نتج عنه مشاكل تنفسية وصحية للمريضة التي حضرت إلى عيادة جراحة أورام الثدي والغدد الصماء، وكانت تشتكي من آلام الرقبة وضيق شديد في التنفس.

وأضاف: "خضعت المريضة على مدى 3 أيام لعدة إجراءات تَضَمّنت أشعة مقطعية على مكان الورم، وأشعة الموجات فوق الصوتية لمعرفة امتداد الورم، قبل أن يتم إجراء العملية عبر الرقبة دون الحاجة إلى فتح الصدر، بنجاح كبير بعد توفيق الله ثم جهود وخبرة الفريق الطبي المشترك من جامعة بيشة ومستشفى الملك عبدالله ببيشة.

وأوضح: "المريضة خضعت بعدها للمتابعة الطبية الدقيقة إلى أن استقر وضعها الصحي وغادرت المستشفى دون أي مضاعفات، ولله الحمد".

وتأتي هذه العملية امتدادًا للعديد من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها بالتعاون بين جامعة بيشة ومستشفى الملك عبدالله؛ حيث تم في وقت سابق إجراء العديد من العمليات التي تكللت بالنجاح.

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