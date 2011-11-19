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خادم الحرمين الشريفين يُشرّف حفل استقبال أهالي منطقة تبوك

قوبل بعاصفة ترحيبية من الأهالي

شرّف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم، حفل استقبال أهالي منطقة تبوك بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مقر الحفل في مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المنصة الرئيسة قوبل بعاصفة ترحيبية من الأهالي، وبادلهم - حفظه الله - التحية ملوحًا بيده الكريمة لهم.


وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - مكانه، عزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل بآياتٍ من القرآن الكريم.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى تبوك جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين الشريفين يُشرّف حفل استقبال أهالي منطقة تبوك
سبق

شرّف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم، حفل استقبال أهالي منطقة تبوك بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مقر الحفل في مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المنصة الرئيسة قوبل بعاصفة ترحيبية من الأهالي، وبادلهم - حفظه الله - التحية ملوحًا بيده الكريمة لهم.


وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - مكانه، عزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل بآياتٍ من القرآن الكريم.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
10:27 PM
اخر تعديل
19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
11:04 PM

خادم الحرمين الشريفين يُشرّف حفل استقبال أهالي منطقة تبوك

قوبل بعاصفة ترحيبية من الأهالي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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شرّف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم، حفل استقبال أهالي منطقة تبوك بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مقر الحفل في مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المنصة الرئيسة قوبل بعاصفة ترحيبية من الأهالي، وبادلهم - حفظه الله - التحية ملوحًا بيده الكريمة لهم.


وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - مكانه، عزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل بآياتٍ من القرآن الكريم.

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