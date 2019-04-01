النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إنذار ينتهي بفصل التيار.. 12 أسرة تدفع ثمن مخالفة مواطن بالرياض

السكان يناشدون عدم تعميم الخطأ مؤكدين أن لا ذنب لهم.. و"الأمانة" لا ترد

تَسببت مخالفة أحدثها مواطن في بناية شمال العاصمة "الرياض" في حي الفلاح، في فصل التيار الكهربائي عن 12 شقة، بعد أن قامت البلدية بإنذارهم ومخاطبة شركة الكهرباء لفصل التيار.

وتعود التفاصيل -بحسب راوية عدد من السكان لـ"سبق"- إلى أن المواطن وهو يسكن العمارة التي تحتوي على 12 شقة تمليك، قام بإحداث مخالفة تتمثل في البناء على السطح؛ الأمر الذي دفع بالبلدية لإنذار الجميع الأسبوع الماضي بقطع التيار والماء عن العمارة بأكملها؛ ما لم يتم تلافي تلك المخالفة.

وأوضحوا أنهم فوجئوا، اليوم الاثنين، بفصل التيار عن شققهم التي لها عدادات منفصلة؛ مطالبين أمانة منطقة الرياض بالتدخل وعدم تعميم الخطأ الذي ارتكبه أحد المواطنين على كامل السكان؛ مُبَيّنين أنه لا ذنب لهم في المخالفة، وناشدوا شركة الكهرباء إعادة التيار فورًا.

من جانبها، حاولت "سبق" منذ ثلاثة أيام الحصول على إيضاح من قِبَل أمانة منطقة الرياض من خلال متحدثها الرسمي؛ غير أنها لم تتلقَّ أي رد.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
إنذار ينتهي بفصل التيار.. 12 أسرة تدفع ثمن مخالفة مواطن بالرياض
سبق

تَسببت مخالفة أحدثها مواطن في بناية شمال العاصمة "الرياض" في حي الفلاح، في فصل التيار الكهربائي عن 12 شقة، بعد أن قامت البلدية بإنذارهم ومخاطبة شركة الكهرباء لفصل التيار.

وتعود التفاصيل -بحسب راوية عدد من السكان لـ"سبق"- إلى أن المواطن وهو يسكن العمارة التي تحتوي على 12 شقة تمليك، قام بإحداث مخالفة تتمثل في البناء على السطح؛ الأمر الذي دفع بالبلدية لإنذار الجميع الأسبوع الماضي بقطع التيار والماء عن العمارة بأكملها؛ ما لم يتم تلافي تلك المخالفة.

وأوضحوا أنهم فوجئوا، اليوم الاثنين، بفصل التيار عن شققهم التي لها عدادات منفصلة؛ مطالبين أمانة منطقة الرياض بالتدخل وعدم تعميم الخطأ الذي ارتكبه أحد المواطنين على كامل السكان؛ مُبَيّنين أنه لا ذنب لهم في المخالفة، وناشدوا شركة الكهرباء إعادة التيار فورًا.

من جانبها، حاولت "سبق" منذ ثلاثة أيام الحصول على إيضاح من قِبَل أمانة منطقة الرياض من خلال متحدثها الرسمي؛ غير أنها لم تتلقَّ أي رد.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
01:42 PM

إنذار ينتهي بفصل التيار.. 12 أسرة تدفع ثمن مخالفة مواطن بالرياض

السكان يناشدون عدم تعميم الخطأ مؤكدين أن لا ذنب لهم.. و"الأمانة" لا ترد

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
11
7,995

تَسببت مخالفة أحدثها مواطن في بناية شمال العاصمة "الرياض" في حي الفلاح، في فصل التيار الكهربائي عن 12 شقة، بعد أن قامت البلدية بإنذارهم ومخاطبة شركة الكهرباء لفصل التيار.

وتعود التفاصيل -بحسب راوية عدد من السكان لـ"سبق"- إلى أن المواطن وهو يسكن العمارة التي تحتوي على 12 شقة تمليك، قام بإحداث مخالفة تتمثل في البناء على السطح؛ الأمر الذي دفع بالبلدية لإنذار الجميع الأسبوع الماضي بقطع التيار والماء عن العمارة بأكملها؛ ما لم يتم تلافي تلك المخالفة.

وأوضحوا أنهم فوجئوا، اليوم الاثنين، بفصل التيار عن شققهم التي لها عدادات منفصلة؛ مطالبين أمانة منطقة الرياض بالتدخل وعدم تعميم الخطأ الذي ارتكبه أحد المواطنين على كامل السكان؛ مُبَيّنين أنه لا ذنب لهم في المخالفة، وناشدوا شركة الكهرباء إعادة التيار فورًا.

من جانبها، حاولت "سبق" منذ ثلاثة أيام الحصول على إيضاح من قِبَل أمانة منطقة الرياض من خلال متحدثها الرسمي؛ غير أنها لم تتلقَّ أي رد.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,968
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,240
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,078
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,918

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة