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القيادة البحرينية تهنئ خادم الحرمين بالذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم

أشادت بعمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين

هنّأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وأعرب ملك البحرين عن أطيب تهانيه وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة وطول العمر؛ لمواصلة مسيرة الخير والعطاء، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء.

كما هنأ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم، معرباً عن خالص تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة وطول العمر لمواصلة مسيرة الخير والعطاء، متمنيًا المزيد من النماء والازدهار للمملكة العربية السعودية وشعبها في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد بمتانة العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.

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القيادة البحرينية تهنئ خادم الحرمين بالذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم
سبق

هنّأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وأعرب ملك البحرين عن أطيب تهانيه وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة وطول العمر؛ لمواصلة مسيرة الخير والعطاء، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء.

كما هنأ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم، معرباً عن خالص تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة وطول العمر لمواصلة مسيرة الخير والعطاء، متمنيًا المزيد من النماء والازدهار للمملكة العربية السعودية وشعبها في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد بمتانة العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
06:44 PM

القيادة البحرينية تهنئ خادم الحرمين بالذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم

أشادت بعمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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هنّأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وأعرب ملك البحرين عن أطيب تهانيه وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة وطول العمر؛ لمواصلة مسيرة الخير والعطاء، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء.

كما هنأ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم، معرباً عن خالص تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة وطول العمر لمواصلة مسيرة الخير والعطاء، متمنيًا المزيد من النماء والازدهار للمملكة العربية السعودية وشعبها في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد بمتانة العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.

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