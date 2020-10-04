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المغرب.. "كورونا" ينهي حياة 37 مريضًا خلال يوم

إصابة 2044 شخصًا جديدًا

سجل المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 2044 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 133 ألفًا و272.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الأحد)، أنها سجلت 37 حالة وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 2330، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 111 ألفًا و236.

وأضافت أن عدد الحالات الموجودة حاليًّا في طور العلاج هو 19.906.

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المغرب.. "كورونا" ينهي حياة 37 مريضًا خلال يوم
سبق

سجل المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 2044 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 133 ألفًا و272.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الأحد)، أنها سجلت 37 حالة وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 2330، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 111 ألفًا و236.

وأضافت أن عدد الحالات الموجودة حاليًّا في طور العلاج هو 19.906.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
10:04 PM

المغرب.. "كورونا" ينهي حياة 37 مريضًا خلال يوم

إصابة 2044 شخصًا جديدًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجل المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 2044 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 133 ألفًا و272.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الأحد)، أنها سجلت 37 حالة وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 2330، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 111 ألفًا و236.

وأضافت أن عدد الحالات الموجودة حاليًّا في طور العلاج هو 19.906.

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