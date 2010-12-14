"براشا": تأخر الحمل لمدة عام بعد الزواج لا يعني العقم.. ويجب مراجعة الطبيب

قال إن فرصة حدوثه قد تمتد إلى شهور .. وعلى الطرفين البحث عن المسببات

أوضح استشاري العقم وأطفال الأنابيب وجراحات المناظير النسائية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بجدة الدكتور نبيل بن محمد إعجاز براشا أن فرصة حدوث الحمل عند المتزوجات حديثًا قد تمتد إلى شهور، وهو أمر طبيعي لا يدعو للقلق، ولكن حينما تصل الفترة إلى عام فهنا لابد للزوجين مراجعة الطبيب المختص.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور "براشا" أن تأخر حدوث الحمل بعد الزواج إلى بعض الشهور لا يمثل أي مشكلة أو أي مؤشر للعقم، لأن فرصة الحمل واردة في أي وقتٍ خلال العام الأول من الزواج، وخصوصًا أن الهرمونات تبدأ تشهد التغيرات الجسمانية لدى الفتاة بعد الزواج بخلاف المرحلة السابقة، وبالتالي فإنه لا داعي للقلق من تأخر الحمل، ولابد أن تتأكد هنا الزوجة أنها على موعد مع التبويض في أي لحظة بإذن الله، والأمر الآخر المهم أن للعقم أسبابًا وقد تمثل أحد الطرفين، فهنا تكون خير نصيحة هو الصبر، وفي حالة تجاوز الموضوع مدة عام - كما أشرت- فهنا على الطرفين البحث عن المسببات ويشمل ذلك دراسة حالة الزوجين معًا.

وتابع أن مفهوم العقم يعني عدم القدرة على الحمل بعد مرور سنة أو أكثر من الزواج، إذ إن التقدم بالعمر يقلل فرص المرأة للإنجاب بسبب قلة عدد البويضات مع تقدم العمر وقلة كفاءة البويضة للإخصاب، كما يمكن أن يكون سبب العقم عند الرجال عوامل مختلفة، ويتم تقييمه عادة بوساطة تحليل السائل المنوي، وأيضًا بعض المشاكل الصحية تزيد خطر حدوث العقم؛ لذلك على الأزواج عدم التأخر في زيارة الطبيب عند محاولتهم لحدوث الحمل، فيما يتم العلاج على أساس السبب، إما عن طريق الأدوية، وإما الجراحة، وإما التلقيح داخل الرحم، وإما تقنية الإنجاب المساعدة.

وبيّن "براشا" أن ضعف الخصوبة متعلق بالعقم، وهو عدم قدرة المرأة على الحمل أو إكمال الحمل لنهايته، فالحمل يحدث نتيجة خطوات عدة وهي لا بد أن يطلق أحد المبيضين في جسد المرأة بويضة واحدة جاهزة للإخصاب، اندماج الحيوانات المنوية للرجل مع البويضة لحدوث الإخصاب، إذ تمر البويضة المخصبة عبر قناة فالوب لتصل إلى الرحم، بجانب إنبات البويضة داخل بطانة الرحم، وهنا يجب مراعاة أن العقم يحدث نتيجة حدوث مشكلة في إحدى هذه الخطوات السابقة.