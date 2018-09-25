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"التعاون" يعرقل "الاتحاد" ويمنعه من التحليق بعيدًا بالصدارة

نجح فريق التعاون في عرقلة شقيقه الاتحاد، ومنعه من التحليق بعيدًا بصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد أن فرض عليه التعادل في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (جولة هي لناد دار) بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

افتتح البرازيلي رومارينهو هدفَيْ المباراة في الدقيقة الـ27 حينما منح الاتحاد الأسبقية في التقدم من علامة الجزاء، قبل أن يدرك التعاون التعادل عن طريق إياغو سانتوس برأسية جميلة في الدقيقة الـ73 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد عند النقطة رقم 13 في صدارة جدول الترتيب، كما ارتفع رصيد التعاون هو الآخر ليصل للنقطة رقم 3 في المركز السادس عشر (الأخير).

الاتحاد التعاون الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"التعاون" يعرقل "الاتحاد" ويمنعه من التحليق بعيدًا بالصدارة
سبق

نجح فريق التعاون في عرقلة شقيقه الاتحاد، ومنعه من التحليق بعيدًا بصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد أن فرض عليه التعادل في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (جولة هي لناد دار) بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

افتتح البرازيلي رومارينهو هدفَيْ المباراة في الدقيقة الـ27 حينما منح الاتحاد الأسبقية في التقدم من علامة الجزاء، قبل أن يدرك التعاون التعادل عن طريق إياغو سانتوس برأسية جميلة في الدقيقة الـ73 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد عند النقطة رقم 13 في صدارة جدول الترتيب، كما ارتفع رصيد التعاون هو الآخر ليصل للنقطة رقم 3 في المركز السادس عشر (الأخير).

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
10:38 PM
اخر تعديل
25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
05:37 AM

"التعاون" يعرقل "الاتحاد" ويمنعه من التحليق بعيدًا بالصدارة

A A A
محمد السيّد - الرياض
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4,089

نجح فريق التعاون في عرقلة شقيقه الاتحاد، ومنعه من التحليق بعيدًا بصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد أن فرض عليه التعادل في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (جولة هي لناد دار) بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

افتتح البرازيلي رومارينهو هدفَيْ المباراة في الدقيقة الـ27 حينما منح الاتحاد الأسبقية في التقدم من علامة الجزاء، قبل أن يدرك التعاون التعادل عن طريق إياغو سانتوس برأسية جميلة في الدقيقة الـ73 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد عند النقطة رقم 13 في صدارة جدول الترتيب، كما ارتفع رصيد التعاون هو الآخر ليصل للنقطة رقم 3 في المركز السادس عشر (الأخير).

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