رعاية ونموذج.. كواليس مشاركة "فودكس" في "جوائز أفضل 50 مطعمًا" يكشفها "محند"

نجاح لافت في فترات وجيزة كان محركًا لتوسيع عملياتها شرق أوسطيًّا وإفريقيًّا وعالميًّا

ثمانية مكاتب في السعودية والإمارات وهولندا وغيرها، تنطلق عبرها "فودكس" نحو المستقبل، لتصبح أحد شركاء البرمجيات والتكنولوجيا المالية الموثوقة من قِبَل أصحاب المطاعم والمتاجر الراغبين في تنمية أعمالهم على مستوى العالم؛ فيما تتيح مكانة "فودكس" الراسخة في سوق المملكة، دعم نموها بشكل أكبر من خلال تزويد أصحاب المطاعم بالأدوات والأفكار اللازمة لتمكينهم من تأسيس مشاريعهم وتطويرها.

وقد لعبت مشاركة "فودكس" دورًا مهمًّا في فعالية توزيع جوائز "أفضل 50 مطعمًا" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشكّلت نموذجًا يلقي عليه الضوءَ الرئيسُ التنفيذي للعمليات في فودكس "جمال محند"؛ كاشفًا تفاصيله لـ"سبق" عبر صورة كاملة يرسمها حوار في السطور القادمة:

1. كيف ترون مشاركتكم الأولى في فعاليات مسابقة "أفضل 50 مطعمًا"؟ وما رؤيتكم في رعاية النسخة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟

- نعم، هذه هي المرة الأولى التي نشارك فيها في الفعالية بصفتنا الشريك الحصري لتكنولوجيا إدارة المطاعم؛ حيث تهدف النسخة العالمية من مسابقة "أفضل 50 مطعمًا" إلى تكريم المطاعم التي تقدم أفضل أداء ضمن فئتها، وتمثل هذه الفعالية النسخة الأولى من المسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان من المهم مشاركة فودكس فيها لالتزام الشركة الدائم بدعم قطاع المأكولات والمشروبات في المنطقة.

ونجحت شركتنا خلال السنوات القليلة الماضية في توسيع عملياتها بشكل ملحوظ؛ حيث انتقلت من كونها شركة سعودية ناشئة في عام 2014 إلى افتتاح 8 مكاتب محلية وإقليمية ودولية لخدمة 25 دولة في مناطق مختلفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتمثل مهمة الشركة الأساسية، في تمكين أصحاب المطاعم من إدارتها عن طريق توفير نظام سحابي شامل يساهم في تعزيز عملياتها الداخلية والخارجية بشكل رقمي. وتقدم شركتنا خدماتها لجميع فئات قطاع المأكولات والمشروبات، من المطاعم والمقاهي التقليدية ومطاعم الخدمة السريعة والمخابز وشاحنات الطعام (Food trucks) إلى المطابخ السحابية.

كما توفر "فودكس" برنامجها باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية، بما يعزز مكانتها بصفتها إحدى الشركات الواعدة في المنطقة المتخصصة بالبرمجيات كخدمة.

ونجحت فودكس، التي اعتادت منذ تأسيسها تقديم الخدمات على مدار الساعة، في إدارة طلبات تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار أمريكي من خلال منصتها، وتهدف إلى ضم 150 ألف نقطة بيع بحلول نهاية عام 2024.

2. عَرِّفنا أكثر عن مشاركة فودكس في هذه الفعالية؟

- شاركت فودكس بصفتها الشريك الرسمي لتكنولوجيا إدارة المطاعم، في الدورة الافتتاحية لمسابقة أفضل 50 مطعمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونفخر بمشاركتنا بتقديم جائزة أيقونة فودكس الخاصة بالشركة خلال الفعالية.

ويشكل هذا التعاون خطوة استراتيجية مهمة لشركة فودكس على طريق تحقيق رؤيتها؛ حيث أطلق القائمون على المسابقة قائمة أفضل المطاعم لهذا العام، لأول مرة منذ عام 2013، خلال الفعالية التي تجمع ثقافات مختلفة وتحتفي بالمواهب الفذة من الطهاة والمطاعم الذين يساهمون في إحداث تغييرات إيجابية من شأنها تنمية القطاع واستقطاب المزيد من العملاء الجدد.

3. ما هي جائزة أيقونة فودكس؟ وما المعايير التي تتبعونها لاختيار الفائزين؟

- سررنا، بصفتنا شريك تكنولوجيا إدارة المطاعم في الدورة الافتتاحية من مسابقة أفضل 50 مطعمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتقديم جائزة أيقونة فودكس الحصرية والاحتفال بالعلامات المحلية وتكريمها على منصة عالمية.

وتهدف هذه الجوائز إلى تسليط الضوء على الأطراف الرائدة في إحداث نقلة نوعية في القطاع والذين يأخذون على عاتقهم مهمة توفير مصادر إلهام في عالم الطهي ومثالًا يُحتذى به في تخطي التحديات.

وكانت جائزة أيقونة فودكس لهذا العام من نصيب كمال مزوق، الناشط المستقل والمرموق في مجال الطهي. وسررنا باستضافة "مزوق" شخصيًّا على منصة تقديم الجوائز؛ لتكريمه وتسليمه جائزته المستحقة خلال الفعالية.

ويشكل "مزوق" مصدر إلهام لنا جميعًا؛ بفضل شغفه وتفانيه في عمله الاجتماعي الريادي، ورؤيته الهادفة إلى الاحتفاء بتقاليد الطعام المختلفة؛ بصفتها صلة الوصل بين الشعوب والمجتمعات؛ حيث نجح في إعادة رسم ملامح القطاع ليصبح أكثر إيجابيةً وشمولية.

4. ما مدى رضاكم عن نتائج توزيع الجوائز وحصة المطاعم السعودية منها؟

- سُررنا جدًّا بدعم هذه الفعالية المميزة والمشاركة فيها؛ خاصةً بعد رؤية العدد الكبير من الحضور من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما نفخر بمشاركتنا إلى جانب نخبة من أبرز الطهاة وأصحاب المطاعم في المنطقة لاستعراض مواهبهم وتكريم جهودهم.

وحصدت بعض المطاعم السعودية، مثل: (ميازو، وماربل، وبورتر هاوس، وإل بي إم الرياض، وطوكيو)، مكانًا لها على قائمة أفضل المطاعم بجدارة؛ حيث نتطلع لإدراج المزيد من الأسماء في القائمة العام القادم.

وتتيح المملكة العربية السعودية فرصًا مميزة لتنمية القطاع؛ بفضل حرصها الدائم على تشجيع الإبداع والابتكار، وتضم المملكة حاليًا سوق المأكولات والمشروبات الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والذي يساهم -إلى حد كبير- في زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، كما نشهد الآن المزيد من عمليات التوسع ضمن قطاع المأكولات والمشروبات؛ حيث تتيح لنا مكانتنا الراسخة في السوق دعم هذا النمو بشكل أكبر من خلال تزويد أصحاب المطاعم بالأدوات والأفكار اللازمة؛ لتمكينهم من تأسيس مشاريعهم وتطويرها.

5. اطلعنا على خططكم المستقبلية في الشركة بعد هذه الفعالية؟

- ندير حاليًا ثمانية مكاتب في المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن ومصر والكويت، ومؤخرًا في هولندا؛ حيث نهدف في المستقبل إلى مواصلة نمونا لنصبح أحد شركاء البرمجيات والتكنولوجيا المالية الموثوقين من قِبَل أصحاب المطاعم والمتاجر الراغبين في تنمية أعمالهم على مستوى العالم.

وتوفر شركة فودكس للتجار والمطاعم -خاصة الصغرى منها- أسواقًا جديدة للعمل. ولا تقتصر مهمتنا على تحويل طرق الدفع لديهم إلى شكل رقمي؛ بل يقوم نظامنا بمشاركة كامل الأعمال التشغيلية في هذه المطاعم مع شركات التوصيل، لتمكينها من توسيع أعمالها من خلال إطلاق خدمة الطلبات الخارجية أو المطابخ السحابية بسلاسة تامة.

وساهمت التكنولوجيا الرقمية اليوم في تغيير طريقة حياة السعوديين بالكامل، من ناحية العمل والتسوق وحتى الترفيه. ويتمثل دورنا -بصفتنا الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المطاعم في المنطقة- في مساعدة المطاعم ومتاجر الأغذية السعودية على الاستفادة من جميع الفرص التي يوفرها لهم التحول الرقمي؛ إذ نعمل على تغيير ملامح السوق وأسلوب الحياة بالكامل.

ويُبدي أصحاب المطاعم ومشاريع التجزئة تقبلًا كبيرًا للواقع الجديد المستند إلى التحول الرقمي؛ حيث ندرك مسؤوليتنا في توسيع أعمال الشركة خارج حدود المنطقة والمساهمة في تطوير قطاع المأكولات والمشروبات العالمي.