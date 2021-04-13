"الشثري": الملك سلمان خدم الحرمين والقرآن أكثر من 50 عاماً والمسابقة القرآنية نموذجاً

أشاد بحُسن اختيار "الشؤون الإسلامية" غُرّة رمضان لتدشين المسابقة

رفع رئيس لجنة التحكيم بمسابقة خادم الحرمين الشريفين للقرآن الكريم المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ 22 الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشثري؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات بمقدم شهر رمضان المبارك، لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي وللأمة الإسلامية جمعاء.

وقال "الشثري" إن من اللطائف الجيدة في هذا الشهر أن تعقد هذه المسابقة في أول ليلة من ليالي رمضان، والتي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، فخادم الحرمين الشريفين له حسنات وله مناقب وله مكارم كثيرة؛ من أهمها وأعظمها خدمة القرآن الكريم، فهو -حفظه الله- إلى جانب أنه خادم الحرمين الشريفين، فهو أيضاً خادم للقرآن عاش مع القرآن الكريم أكثر من خمسين عاماً.

ونوّه الدكتور الشثري؛ بالدعم المادي والمعنوي الذي يحظى به أبناء وبنات هذا الوطن بالمسابقة، ولا سيما انضمام ثلةٍ عزيزة على قلوب الجميع في هذا الوطن الغالي، وهم أبناء الشهداء الذين يتذكرهم كل مواطن ومواطنة في هذا البلد، لأن آباءهم كانوا يحمون ويدافعون عن عقيدة هذه البلاد وعن قيادته وعن الوطن، فغفر الله لآبائهم، وكان هذا أيضاً مكرمة عظيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، أنه يعتني بأبناء شهداء الوطن الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن، فرحمهم الله.

وأشاد الدكتور عبدالله الشثري؛ بحُسن اختيار وزارة الشؤون الإسلامية غُرّة شهر رمضان المبارك؛ ليتم تدشين المسابقة، وأثنى على جهود الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لمتابعته الحثيثة ومنحه المسابقة جُل عنايته واهتمامه تحقيقاً لرؤى القيادة الرشيدة وتماشياً مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

وأكمل الدكتور عبدالله الشثري؛ بالتأكيد على أن مسابقة حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده وتفسيره، عمل عظيم خاصة أنها نجاحٌ متواصل مستمر لـ ٢٢ عاماً، والآن في ظل جائحة كورونا تُعقد المسابقة وفق تقنية عالية الجودة، وهذا تقدم كبير ونجاح للمسابقة والمشرفين عليها.

واختتم سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يديم الأمن والأمان على بلادنا.