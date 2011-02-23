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"الصحة": تسجيل 335 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 323 خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت تدرس إعفاء من تلقّى اللقاح من هذا الإجراء

توقعت: الإغلاق سيصبح من الماضي بعد رمضان

عكفت وزارة الصحة على دراسة إعفاء من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا من فترة الحجر الإلزامي المفروضة على المسافرين العائدين من الخارج أو المخالطين لحالات إيجابية.

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر مطلعة أن تطبيق مثل هذا الإجراء من المرجح أن يكون بالتوازي مع تحقيق معدل مناسب من تطعيم الشريحة المستهدفة، والمتوقع بلوغه بحلول شهر أبريل المقبل في ظل الجهود المبذولة للتوسع في شريحة متلقي اللقاح.

وأكدت المصادر أنه "مع تسارع وتيرة التطعيم واستمرار توافر اللقاحات وبلوغ معدلات عالية متوقعة مع نهاية شهر رمضان، فإن الإغلاق سيصبح جزءاً من الماضي"، مشيرة إلى عدد من تلقوا اللقاح تجاوز 220 ألفاً حتى يوم أمس، ومشددة على أهمية الاستمرار في التزام الاشتراطات الصحية الوقائية.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت تدرس إعفاء من تلقّى اللقاح من هذا الإجراء
سبق

عكفت وزارة الصحة على دراسة إعفاء من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا من فترة الحجر الإلزامي المفروضة على المسافرين العائدين من الخارج أو المخالطين لحالات إيجابية.

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر مطلعة أن تطبيق مثل هذا الإجراء من المرجح أن يكون بالتوازي مع تحقيق معدل مناسب من تطعيم الشريحة المستهدفة، والمتوقع بلوغه بحلول شهر أبريل المقبل في ظل الجهود المبذولة للتوسع في شريحة متلقي اللقاح.

وأكدت المصادر أنه "مع تسارع وتيرة التطعيم واستمرار توافر اللقاحات وبلوغ معدلات عالية متوقعة مع نهاية شهر رمضان، فإن الإغلاق سيصبح جزءاً من الماضي"، مشيرة إلى عدد من تلقوا اللقاح تجاوز 220 ألفاً حتى يوم أمس، ومشددة على أهمية الاستمرار في التزام الاشتراطات الصحية الوقائية.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
03:54 PM

الكويت تدرس إعفاء من تلقّى اللقاح من هذا الإجراء

توقعت: الإغلاق سيصبح من الماضي بعد رمضان

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
1,053

عكفت وزارة الصحة على دراسة إعفاء من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا من فترة الحجر الإلزامي المفروضة على المسافرين العائدين من الخارج أو المخالطين لحالات إيجابية.

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر مطلعة أن تطبيق مثل هذا الإجراء من المرجح أن يكون بالتوازي مع تحقيق معدل مناسب من تطعيم الشريحة المستهدفة، والمتوقع بلوغه بحلول شهر أبريل المقبل في ظل الجهود المبذولة للتوسع في شريحة متلقي اللقاح.

وأكدت المصادر أنه "مع تسارع وتيرة التطعيم واستمرار توافر اللقاحات وبلوغ معدلات عالية متوقعة مع نهاية شهر رمضان، فإن الإغلاق سيصبح جزءاً من الماضي"، مشيرة إلى عدد من تلقوا اللقاح تجاوز 220 ألفاً حتى يوم أمس، ومشددة على أهمية الاستمرار في التزام الاشتراطات الصحية الوقائية.

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