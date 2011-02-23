الكويت تدرس إعفاء من تلقّى اللقاح من هذا الإجراء

توقعت: الإغلاق سيصبح من الماضي بعد رمضان

عكفت وزارة الصحة على دراسة إعفاء من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا من فترة الحجر الإلزامي المفروضة على المسافرين العائدين من الخارج أو المخالطين لحالات إيجابية.

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر مطلعة أن تطبيق مثل هذا الإجراء من المرجح أن يكون بالتوازي مع تحقيق معدل مناسب من تطعيم الشريحة المستهدفة، والمتوقع بلوغه بحلول شهر أبريل المقبل في ظل الجهود المبذولة للتوسع في شريحة متلقي اللقاح.

وأكدت المصادر أنه "مع تسارع وتيرة التطعيم واستمرار توافر اللقاحات وبلوغ معدلات عالية متوقعة مع نهاية شهر رمضان، فإن الإغلاق سيصبح جزءاً من الماضي"، مشيرة إلى عدد من تلقوا اللقاح تجاوز 220 ألفاً حتى يوم أمس، ومشددة على أهمية الاستمرار في التزام الاشتراطات الصحية الوقائية.