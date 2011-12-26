النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزيرا الداخلية والثقافة ورئيس هيئة الترفيه يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

"الشلهوب" إلى عالم الإبل.. صفقة بـ6 متون وهدايا تنهال وبغيته إنجاز الـ35

يعمل على تكوين منقية مؤكدًا عزمه دخول المزاين.. وتفاعل كبير من الملاك

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، أمس الجمعة، زيارة للاعب الدولي السابق الكابتن محمد الشلهوب، وعقد صفقة شراء ست متون "إنتاج" من الإبل؛ متطلعاً للاستمرار في تحقيق الإنجاز الـ35 له من بوابة عالم الإبل.

وأكد "الشلهوب" في تقرير نشره برنامج مجلس الصياهد الذي يبث يومياً من ميدان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ افتخاره بالموروث الشعبي الذي يقوم عليه نادي الإبل، مشيداً بفعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز، معلنًا أنه عقد صفقة شراء 6 من الإبل لون الوضح، وسوف يعمل على تكوين منقية من الإبل، مؤكداً عزمه مستقبلًا في دخول المزاين، ومتطلعاً في الوقت نفسه إلى أن تضاف بطولاته الرياضية الـ34 في كرة القدم إلى إنجازاته في الإبل بحيث يحمل الرقم 35 أول إنجاز له في عالم الإبل.

ولقي دخول اللاعب محمد الشلهوب إلى عالم الإبل تفاعلًا من ملاك الإبل؛ حيث أعلن من خلالها مالك الإبل عمير بن فهد القحطاني إهداء "الشلهوب" بكرتين وضح، قائلاً في تغريدة له على "تويتر": "أرحب بكابتن المنتخب ولاعب نادي الهلال السابق محمد الشلهوب دخوله عالم الإبل، وبهذه المناسبة أقدم له بكرتين على الفحل المتوج (مضيم) ويشرفنا تمثيلك للإبل مثل ما شرفتنا في تمثيلك للمنتخب السعودي".

من جهته غرد رئيس نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، قائلاً: "كابتنا الكبير يستاهل ومكسب في أي هواية يدخلها واقتداءً بعميد الوضح أبو فهد أهدي ناقتين وضح على فحول المنقية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشلهوب" إلى عالم الإبل.. صفقة بـ6 متون وهدايا تنهال وبغيته إنجاز الـ35
سبق

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، أمس الجمعة، زيارة للاعب الدولي السابق الكابتن محمد الشلهوب، وعقد صفقة شراء ست متون "إنتاج" من الإبل؛ متطلعاً للاستمرار في تحقيق الإنجاز الـ35 له من بوابة عالم الإبل.

وأكد "الشلهوب" في تقرير نشره برنامج مجلس الصياهد الذي يبث يومياً من ميدان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ افتخاره بالموروث الشعبي الذي يقوم عليه نادي الإبل، مشيداً بفعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز، معلنًا أنه عقد صفقة شراء 6 من الإبل لون الوضح، وسوف يعمل على تكوين منقية من الإبل، مؤكداً عزمه مستقبلًا في دخول المزاين، ومتطلعاً في الوقت نفسه إلى أن تضاف بطولاته الرياضية الـ34 في كرة القدم إلى إنجازاته في الإبل بحيث يحمل الرقم 35 أول إنجاز له في عالم الإبل.

ولقي دخول اللاعب محمد الشلهوب إلى عالم الإبل تفاعلًا من ملاك الإبل؛ حيث أعلن من خلالها مالك الإبل عمير بن فهد القحطاني إهداء "الشلهوب" بكرتين وضح، قائلاً في تغريدة له على "تويتر": "أرحب بكابتن المنتخب ولاعب نادي الهلال السابق محمد الشلهوب دخوله عالم الإبل، وبهذه المناسبة أقدم له بكرتين على الفحل المتوج (مضيم) ويشرفنا تمثيلك للإبل مثل ما شرفتنا في تمثيلك للمنتخب السعودي".

من جهته غرد رئيس نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، قائلاً: "كابتنا الكبير يستاهل ومكسب في أي هواية يدخلها واقتداءً بعميد الوضح أبو فهد أهدي ناقتين وضح على فحول المنقية".

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
01:11 PM
اخر تعديل
26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
02:22 PM

"الشلهوب" إلى عالم الإبل.. صفقة بـ6 متون وهدايا تنهال وبغيته إنجاز الـ35

يعمل على تكوين منقية مؤكدًا عزمه دخول المزاين.. وتفاعل كبير من الملاك

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
1
9,400

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، أمس الجمعة، زيارة للاعب الدولي السابق الكابتن محمد الشلهوب، وعقد صفقة شراء ست متون "إنتاج" من الإبل؛ متطلعاً للاستمرار في تحقيق الإنجاز الـ35 له من بوابة عالم الإبل.

وأكد "الشلهوب" في تقرير نشره برنامج مجلس الصياهد الذي يبث يومياً من ميدان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ افتخاره بالموروث الشعبي الذي يقوم عليه نادي الإبل، مشيداً بفعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز، معلنًا أنه عقد صفقة شراء 6 من الإبل لون الوضح، وسوف يعمل على تكوين منقية من الإبل، مؤكداً عزمه مستقبلًا في دخول المزاين، ومتطلعاً في الوقت نفسه إلى أن تضاف بطولاته الرياضية الـ34 في كرة القدم إلى إنجازاته في الإبل بحيث يحمل الرقم 35 أول إنجاز له في عالم الإبل.

ولقي دخول اللاعب محمد الشلهوب إلى عالم الإبل تفاعلًا من ملاك الإبل؛ حيث أعلن من خلالها مالك الإبل عمير بن فهد القحطاني إهداء "الشلهوب" بكرتين وضح، قائلاً في تغريدة له على "تويتر": "أرحب بكابتن المنتخب ولاعب نادي الهلال السابق محمد الشلهوب دخوله عالم الإبل، وبهذه المناسبة أقدم له بكرتين على الفحل المتوج (مضيم) ويشرفنا تمثيلك للإبل مثل ما شرفتنا في تمثيلك للمنتخب السعودي".

من جهته غرد رئيس نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، قائلاً: "كابتنا الكبير يستاهل ومكسب في أي هواية يدخلها واقتداءً بعميد الوضح أبو فهد أهدي ناقتين وضح على فحول المنقية".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,851
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,708
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,945
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,315

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة