دمّرت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، تعزيزات كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهات القتال شمالي غرب محافظة مأرب. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت 3 أطقم كانت تحمل تعزيزات للميليشيا الانقلابية في المحزمات، وتمكنت من تدميرها بالكامل ومقتل وجرح جميع من كانوا على متنها. وبيّن المصدر أن الجيش الوطني والمقاومة أفشلا خلال الساعات الماضية عدّة هجمات لميليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في الجبهة الشمالية الغربية، وأوقعوا ما لا يقل عن 30 حوثيًا بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

الجيش اليمني يدمر تعزيزات حوثية قبل وصولها لجبهات القتال في مأرب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-11 دمّرت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، تعزيزات كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهات القتال شمالي غرب محافظة مأرب.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت 3 أطقم كانت تحمل تعزيزات للميليشيا الانقلابية في المحزمات، وتمكنت من تدميرها بالكامل ومقتل وجرح جميع من كانوا على متنها.



وبيّن المصدر أن الجيش الوطني والمقاومة أفشلا خلال الساعات الماضية عدّة هجمات لميليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في الجبهة الشمالية الغربية، وأوقعوا ما لا يقل عن 30 حوثيًا بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442 09:09 PM

الجيش اليمني يدمر تعزيزات حوثية قبل وصولها لجبهات القتال في مأرب سقوط عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح





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دمّرت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، تعزيزات كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهات القتال شمالي غرب محافظة مأرب.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت 3 أطقم كانت تحمل تعزيزات للميليشيا الانقلابية في المحزمات، وتمكنت من تدميرها بالكامل ومقتل وجرح جميع من كانوا على متنها.



وبيّن المصدر أن الجيش الوطني والمقاومة أفشلا خلال الساعات الماضية عدّة هجمات لميليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في الجبهة الشمالية الغربية، وأوقعوا ما لا يقل عن 30 حوثيًا بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.