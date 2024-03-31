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الجيش اليمني يسقط رابع طائرة مسيرة للحوثيين الإرهابيين بشرقي صنعاء خلال شهر

في مديرية نهم.. أثناء تحليقها في أجواء المواقع الأمامية

أسقط مقاتلو الجيش الوطني في اليمن طائرة استطلاع مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية نهم هي الرابعة خلال شهر مارس الجاري.

وقالت مصادر عسكرية يمنية: إن أفرادًا من كتيبة المهام الخاصة أسقطوا الطائرة أثناء تحليقها في أجواء المواقع الأمامية للجيش الوطني بمديرية نهم.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية السابعة أسقطت 7 طائرات مسيرة تابعة للإرهابيين الحوثيين، أثناء تحليقها فوق مناطق متفرقة من مديرية نهم وذلك منذ بداية العام الجاري.

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الجيش اليمني يسقط رابع طائرة مسيرة للحوثيين الإرهابيين بشرقي صنعاء خلال شهر
سبق

أسقط مقاتلو الجيش الوطني في اليمن طائرة استطلاع مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية نهم هي الرابعة خلال شهر مارس الجاري.

وقالت مصادر عسكرية يمنية: إن أفرادًا من كتيبة المهام الخاصة أسقطوا الطائرة أثناء تحليقها في أجواء المواقع الأمامية للجيش الوطني بمديرية نهم.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية السابعة أسقطت 7 طائرات مسيرة تابعة للإرهابيين الحوثيين، أثناء تحليقها فوق مناطق متفرقة من مديرية نهم وذلك منذ بداية العام الجاري.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
07:37 PM

الجيش اليمني يسقط رابع طائرة مسيرة للحوثيين الإرهابيين بشرقي صنعاء خلال شهر

في مديرية نهم.. أثناء تحليقها في أجواء المواقع الأمامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسقط مقاتلو الجيش الوطني في اليمن طائرة استطلاع مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية نهم هي الرابعة خلال شهر مارس الجاري.

وقالت مصادر عسكرية يمنية: إن أفرادًا من كتيبة المهام الخاصة أسقطوا الطائرة أثناء تحليقها في أجواء المواقع الأمامية للجيش الوطني بمديرية نهم.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية السابعة أسقطت 7 طائرات مسيرة تابعة للإرهابيين الحوثيين، أثناء تحليقها فوق مناطق متفرقة من مديرية نهم وذلك منذ بداية العام الجاري.

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