انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 3/ 9/ 1442هـ.

"بيان من الديوان الملكي "

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-15 صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي " انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 3/ 9/ 1442هـ. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442 04:11 PM

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز سيصلى عليها اليوم الخميس





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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي "

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 3/ 9/ 1442هـ.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.