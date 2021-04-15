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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز

سيصلى عليها اليوم الخميس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي "

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 3/ 9/ 1442هـ.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز
سبق

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي "

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 3/ 9/ 1442هـ.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
04:11 PM

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز

سيصلى عليها اليوم الخميس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,878

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي "

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 3/ 9/ 1442هـ.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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