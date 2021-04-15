الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز
سيصلى عليها اليوم الخميس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 3/ 9/ 1442هـ.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-04-15
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 3/ 9/ 1442هـ.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.
15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
04:11 PM
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز
سيصلى عليها اليوم الخميس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 3/ 9/ 1442هـ.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.