في جولة ختام الدور الأول .. الفيصلي يهدد صحوة الشباب

تنطلق مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة (13) الختامية للدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين بلقاء وحيد يجمع الشباب بضيفه الفيصلي عند 5:45 مساء على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

يخوض الشباب اللقاء وسط مستوى متذبذب مع مدربه كارينيو وعلى الرغم من انتصاره في اللقاء الأخير على التعاون إلا أن مستوى الفريق لا يزال غير مطمئن لجماهيره، حيث يقبع الفريق حاليًا في الترتيب التاسع برصيد نقطي قوامه 13 نقطة ويفصله عن متذيل سلم الترتيب فريق الرائد 4 نقاط فقط، ويسعى لاعبو الشباب إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة الثلاث.

الفيصلي هو الآخر يسعى للظفر بنقاط المباراة الثلاث للحفاظ على مركزه المتقدم حيث يحتل الفريق حاليًا الترتيب الرابع بـ 19 نقطة، وقدم لاعبو الفيصلي مستويات متميزة هذا الموسم بعد أن خاض الفريق 11 لقاءً منتصرًا في 6 لقاءات مكنته من بلوغ المركز الرابع على الرغم من أن الفريق لديه مواجهة مؤجلة أمام الهلال.