الجرعة الثالثة لـ"أسترازينيكا" تولد مقاومة أقوى ضد "أوميكرون" وبقية المتحورات

الشركة سترسل البيانات إلى الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم

أعلنت شركة أسترازينيكا، اليوم "الخميس"، أن البيانات الأولية من تجربة أجرتها على لقاحها المقاوم لفيروس كورونا أظهرت أن الجرعة الثالثة التنشيطية منه تولد استجابة أكبر للأجسام المضادة ضد أوميكرون، وغيره من السلالات المتحورة، بما في ذلك "بيتا" و"دلتا" و"ألفا".

وأوضحت الشركة أن الاستجابة المتزايدة لوحظت في أولئك الذين طعموا سابقًا إما بلقاحها أو بأحد اللقاحات التي تعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال.

وبينت أنها سترسل هذه البيانات إلى الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم؛ نظرًا للحاجة الملحة إلى الجرعات التنشيطية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وتعد هذه البيانات الأولى التي تعلنها الشركة من تجاربها على الجرعة المعززة من لقاحها.

وكانت شركة أسترازينيكا قالت في ديسمبر الماضي: إنها تعمل مع جامعة أكسفورد لإنتاج لقاح للسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، لينضما بذلك إلى صانعين آخرين للقاحات يتطلعون إلى إنتاج لقاح مضاد للمتحور.