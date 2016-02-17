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أميركا تتهم روسيا بخلق الأعذار لتبرير شن هجوم على أوكرانيا

"أوستن" لفت إلى أن الدبلوماسية لازالت مطروحة على موسكو

اتهم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم (الخميس)، روسيا بمواصلة خلق الأعذار لتبرير شن هجوم على أوكرانيا.

وذكر "أوستن" أن موسكو تحاول أن تجعلنا نصدق بأن أوكرانيا تشكل خطراً عليها، وفقاً لـ"رويترز".

ولفت إلى أن مسار الدبلوماسية ما زال مطروحاً مع الجانب الروسي.

وشدد الوزير الأميركي على أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" في هذه المرحلة موحد وحاسم كما لم يكن من قبل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أميركا تتهم روسيا بخلق الأعذار لتبرير شن هجوم على أوكرانيا
سبق

اتهم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم (الخميس)، روسيا بمواصلة خلق الأعذار لتبرير شن هجوم على أوكرانيا.

وذكر "أوستن" أن موسكو تحاول أن تجعلنا نصدق بأن أوكرانيا تشكل خطراً عليها، وفقاً لـ"رويترز".

ولفت إلى أن مسار الدبلوماسية ما زال مطروحاً مع الجانب الروسي.

وشدد الوزير الأميركي على أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" في هذه المرحلة موحد وحاسم كما لم يكن من قبل.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
05:24 PM

أميركا تتهم روسيا بخلق الأعذار لتبرير شن هجوم على أوكرانيا

"أوستن" لفت إلى أن الدبلوماسية لازالت مطروحة على موسكو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم (الخميس)، روسيا بمواصلة خلق الأعذار لتبرير شن هجوم على أوكرانيا.

وذكر "أوستن" أن موسكو تحاول أن تجعلنا نصدق بأن أوكرانيا تشكل خطراً عليها، وفقاً لـ"رويترز".

ولفت إلى أن مسار الدبلوماسية ما زال مطروحاً مع الجانب الروسي.

وشدد الوزير الأميركي على أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" في هذه المرحلة موحد وحاسم كما لم يكن من قبل.

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