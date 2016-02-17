وشدد الوزير الأميركي على أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" في هذه المرحلة موحد وحاسم كما لم يكن من قبل.

ولفت إلى أن مسار الدبلوماسية ما زال مطروحاً مع الجانب الروسي.

وذكر "أوستن" أن موسكو تحاول أن تجعلنا نصدق بأن أوكرانيا تشكل خطراً عليها، وفقاً لـ"رويترز".

اتهم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم (الخميس)، روسيا بمواصلة خلق الأعذار لتبرير شن هجوم على أوكرانيا.

أميركا تتهم روسيا بخلق الأعذار لتبرير شن هجوم على أوكرانيا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-17 اتهم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم (الخميس)، روسيا بمواصلة خلق الأعذار لتبرير شن هجوم على أوكرانيا. وذكر "أوستن" أن موسكو تحاول أن تجعلنا نصدق بأن أوكرانيا تشكل خطراً عليها، وفقاً لـ"رويترز". ولفت إلى أن مسار الدبلوماسية ما زال مطروحاً مع الجانب الروسي. وشدد الوزير الأميركي على أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" في هذه المرحلة موحد وحاسم كما لم يكن من قبل.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443 05:24 PM

أميركا تتهم روسيا بخلق الأعذار لتبرير شن هجوم على أوكرانيا "أوستن" لفت إلى أن الدبلوماسية لازالت مطروحة على موسكو





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اتهم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم (الخميس)، روسيا بمواصلة خلق الأعذار لتبرير شن هجوم على أوكرانيا.

وذكر "أوستن" أن موسكو تحاول أن تجعلنا نصدق بأن أوكرانيا تشكل خطراً عليها، وفقاً لـ"رويترز".

ولفت إلى أن مسار الدبلوماسية ما زال مطروحاً مع الجانب الروسي.

وشدد الوزير الأميركي على أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" في هذه المرحلة موحد وحاسم كما لم يكن من قبل.