"فالوق" للمرتبة العاشرة بالموارد البشرية

تلقى علي معبر فالوق، من منسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى المرتبة العاشرة.
ويعتبر فالوق من الكوادر الإدارية التي يُشهد لها بالتميز والجد والاجتهاد.
تمنياتنا له بدوام التقدم والنجاح.
تلقى علي معبر فالوق، من منسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى المرتبة العاشرة.
ويعتبر فالوق من الكوادر الإدارية التي يُشهد لها بالتميز والجد والاجتهاد.
تمنياتنا له بدوام التقدم والنجاح.
تلقى علي معبر فالوق، من منسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى المرتبة العاشرة.
ويعتبر فالوق من الكوادر الإدارية التي يُشهد لها بالتميز والجد والاجتهاد.
تمنياتنا له بدوام التقدم والنجاح.
تلقى علي معبر فالوق، من منسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى المرتبة العاشرة.
ويعتبر فالوق من الكوادر الإدارية التي يُشهد لها بالتميز والجد والاجتهاد.
تمنياتنا له بدوام التقدم والنجاح.