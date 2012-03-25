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"فالوق" للمرتبة العاشرة بالموارد البشرية

تلقى علي معبر فالوق، من منسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى المرتبة العاشرة.

ويعتبر فالوق من الكوادر الإدارية التي يُشهد لها بالتميز والجد والاجتهاد.

تمنياتنا له بدوام التقدم والنجاح.

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"فالوق" للمرتبة العاشرة بالموارد البشرية
سبق

تلقى علي معبر فالوق، من منسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى المرتبة العاشرة.

ويعتبر فالوق من الكوادر الإدارية التي يُشهد لها بالتميز والجد والاجتهاد.

تمنياتنا له بدوام التقدم والنجاح.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
11:25 AM

"فالوق" للمرتبة العاشرة بالموارد البشرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
318

تلقى علي معبر فالوق، من منسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى المرتبة العاشرة.

ويعتبر فالوق من الكوادر الإدارية التي يُشهد لها بالتميز والجد والاجتهاد.

تمنياتنا له بدوام التقدم والنجاح.

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