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وثَّق 2000 صورة .. الطفل "بتال الجعيد" أصغر مصوِّر بسوق عكاظ

أصبح ملمحًا يوميًّا في جنبات السوق ومحط أنظار الزوَّار من كل الجنسيات

اختطف الطفل بتال الجعيد اهتمام زوَّار سوق عكاظ، بوصفه أصغر مصوِّر؛ إذ لم يتجاوز عمره (٩) سنوات. وقد حرص الزوار على التحدث إليه لشغفه بالصور، وطلبوا منه تصوير لحظاتهم الحية أثناء جولاتهم بالسوق.

وكشف عدد من زوار سوق عكاظ لـ"سبق" حرصهم على الالتقاء بالجعيد، والتحدث إليه بوصفه أصغر مصوِّر حتى أصبح ملمحًا يوميًّا في جنبات السوق.

وقال "الجعيد" لـ"سبق" إنه وثَّق ما يصل إلى ٢٠٠٠ صورة منذ انطلاقة فعاليات سوق عكاظ في بداية أغسطس، وهي متنوعة ومتعددة الأغراض، ولاسيما أن نسخة عكاظ هذا العام أثارت كاميرات المصورين بوجود ١١ جناحًا للدول العربية والأسواق التاريخية في النحاسيات والفضيات والمنسوجات وأسواق السدو والتحف والهدايا، وما يُعرض من مشاهد يومية في جادة السوق لشعراء المعلقات.

وأشار إلى أنه منذ رمضان الماضي وفكرة الذهاب إلى سوق عكاظ تراوده كثيرًا، وألح على والده لشراء كاميرا هدية لنجاحه في المدرسة.

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وثَّق 2000 صورة .. الطفل "بتال الجعيد" أصغر مصوِّر بسوق عكاظ
سبق

اختطف الطفل بتال الجعيد اهتمام زوَّار سوق عكاظ، بوصفه أصغر مصوِّر؛ إذ لم يتجاوز عمره (٩) سنوات. وقد حرص الزوار على التحدث إليه لشغفه بالصور، وطلبوا منه تصوير لحظاتهم الحية أثناء جولاتهم بالسوق.

وكشف عدد من زوار سوق عكاظ لـ"سبق" حرصهم على الالتقاء بالجعيد، والتحدث إليه بوصفه أصغر مصوِّر حتى أصبح ملمحًا يوميًّا في جنبات السوق.

وقال "الجعيد" لـ"سبق" إنه وثَّق ما يصل إلى ٢٠٠٠ صورة منذ انطلاقة فعاليات سوق عكاظ في بداية أغسطس، وهي متنوعة ومتعددة الأغراض، ولاسيما أن نسخة عكاظ هذا العام أثارت كاميرات المصورين بوجود ١١ جناحًا للدول العربية والأسواق التاريخية في النحاسيات والفضيات والمنسوجات وأسواق السدو والتحف والهدايا، وما يُعرض من مشاهد يومية في جادة السوق لشعراء المعلقات.

وأشار إلى أنه منذ رمضان الماضي وفكرة الذهاب إلى سوق عكاظ تراوده كثيرًا، وألح على والده لشراء كاميرا هدية لنجاحه في المدرسة.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
01:26 AM

وثَّق 2000 صورة .. الطفل "بتال الجعيد" أصغر مصوِّر بسوق عكاظ

أصبح ملمحًا يوميًّا في جنبات السوق ومحط أنظار الزوَّار من كل الجنسيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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اختطف الطفل بتال الجعيد اهتمام زوَّار سوق عكاظ، بوصفه أصغر مصوِّر؛ إذ لم يتجاوز عمره (٩) سنوات. وقد حرص الزوار على التحدث إليه لشغفه بالصور، وطلبوا منه تصوير لحظاتهم الحية أثناء جولاتهم بالسوق.

وكشف عدد من زوار سوق عكاظ لـ"سبق" حرصهم على الالتقاء بالجعيد، والتحدث إليه بوصفه أصغر مصوِّر حتى أصبح ملمحًا يوميًّا في جنبات السوق.

وقال "الجعيد" لـ"سبق" إنه وثَّق ما يصل إلى ٢٠٠٠ صورة منذ انطلاقة فعاليات سوق عكاظ في بداية أغسطس، وهي متنوعة ومتعددة الأغراض، ولاسيما أن نسخة عكاظ هذا العام أثارت كاميرات المصورين بوجود ١١ جناحًا للدول العربية والأسواق التاريخية في النحاسيات والفضيات والمنسوجات وأسواق السدو والتحف والهدايا، وما يُعرض من مشاهد يومية في جادة السوق لشعراء المعلقات.

وأشار إلى أنه منذ رمضان الماضي وفكرة الذهاب إلى سوق عكاظ تراوده كثيرًا، وألح على والده لشراء كاميرا هدية لنجاحه في المدرسة.

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