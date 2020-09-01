بالصور.. استعداد الطلاب وأولياء الأمور بـ"القريات" لـ "التعليم عن بعد"

نموذج لتهيئة المناخ التعليمي المناسب بالمنازل لتحقيق الأهداف المرجوة

يستمر أولياء أمور الطلاب في التفاعل السريع بالشراكة والتعاون البناء مع المدرسة من خلال (منصة مدرستي) وذلك بتهيئة جو تعليمي مناسب لأبنائهم في منازلهم للوصول بهم إلى تحقيق الأهداف المرجوة من التعليم عن بعد في ظل هذه الأوضاع.

وتفصيلاً، تظهر الصور نموذجاً يجسّد تعاون ولي الأمر وتذليله كافة الصعوبات أمام أبنائه في التعليم عن بعد، وهو لطالبين بالمرحلة الابتدائية من خلال إنشاء فصل دراسي منزلي ويتمثل بالطالبين "نايف ممدوح الرويلي" بالصف الخامس الابتدائي، و"يوسف ممدوح الرويلي" بالصف الثالث الابتدائي من طلاب مدرسة الإمام مسلم الابتدائية، اللذين كان لأسرتيهما دورٌ كبير في تهيئة جو تعليمي مناسب لهما شبيه بالفصل الدراسي بالمنزل حيث سارعت أسرة الطالبين بالتفاعل والتعاون مع المدرسة للتعامل مع ( منصة مدرستي ).

وأشاد مدير التعليم الدكتور "محمد بن عبدالله الثبيتي"، بأولياء الأمور الواعين والمتفاعلين مع المدارس لتذليلهم كافة العقبات في تهيئة الجو التعليمي المناسب لأبنائهم وهم في منازلهم للوصول بهم إلى تحقيق الأهداف المرجوة من التعليم عن بعد في ظل هذه الأوضاع.

وبدوره، ذكر قائد مدرسة الإمام مسلم الابتدائية "محمد بن ضامي العنزي"، أنهم يعملون جاهدين على إنجاح العملية التعليمية والوقوف مع جميع أولياء أمور الطلاب لتذليل الصعوبات التي تواجه الطلاب في كيفية التعامل مع ( منصة مدرستي ) للوصول بهم إلى تحقيق الأهداف المرجوة من التعليم عن بعد في ظل هذه الأوضاع.

وأكد "العنزي" أن جميع منسوبي المدرسة لن يتأخروا عن بذل أي جهد في مساعدة أي طالب يواجه مشكلة في الدخول على (منصة مدرستي)، وأن المدرسة تمثل الداعم الفني الأول للطلاب وأولياء أمورهم، وذلك من خلال حل أي مشكلة تقنية تواجههم في الدخول واستخدام منصة مدرستي، كما يسهم المعلمون والمعلمات في تقديم الدعم الفني أثناء دخول طلابهم وطالباتهم للمنصة، مشدداً على أهمية دور الأسرة وأولياء الأمور في تقديم الدعم لأبنائهم من خلال تهيئة الأجواء المناسبة لهم داخل المنزل، وتحفيزهم ومتابعة أدائهم في منصة مدرستي.