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العراق يسجل 2044 إصابة جديدة بكورونا و688 حالة بالمغرب

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 2044 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2018667 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22473 حالة، كما سُجلت 3150 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1935271 حالة.

المغرب

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 937631 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم بأنها سجلت 23 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 14413 وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 915017 حالة.

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العراق يسجل 2044 إصابة جديدة بكورونا و688 حالة بالمغرب
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 2044 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2018667 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22473 حالة، كما سُجلت 3150 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1935271 حالة.

المغرب

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 937631 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم بأنها سجلت 23 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 14413 وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 915017 حالة.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
07:36 PM

العراق يسجل 2044 إصابة جديدة بكورونا و688 حالة بالمغرب

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 2044 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2018667 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22473 حالة، كما سُجلت 3150 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1935271 حالة.

المغرب

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 937631 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم بأنها سجلت 23 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 14413 وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 915017 حالة.

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