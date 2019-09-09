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"البوعينين": توحيد تطابق المواصفات في السلع بين دول الخليج مطلب مهم

قال: تراجع المبيعات في سوق الشرقية للأجهزة الكهربائية سببه منافسة الدول المجاورة

أكّد الخبير والمحلل الاقتصادي فضل البوعينين؛ أن هناك تأثراً في مبيعات الأجهزة الكهربائية في أسواق المنطقة الشرقية وهي المنطقة الأكبر في المملكة ذات عدد سكاني كبير؛ كونها منفذاً من منافذ المملكة للدول المجاورة مثل مملكة البحرين ودولة الكويت، والسبب وجود بعض الأسواق التي تقدم السلع الكهربائية بأسعار منافسة وأقل بكثير من الأسعار التي تقدمها أسواق المنطقة الشرقية تحديدا بحكم أنها المنطقة الأقرب للبحرين.

وأضاف البوعينين؛ أن هذه الدول المجاورة تقدم منتجات تقنية حديثة وهي متطلبات هذا الوقت التي لا تتوافر في الأسواق السعودية، ومع ذلك فإن التجمعات المخصصة في الدول مهمة جداً لتحفيز المبيعات، وأتمنى أن يكون في المنطقة الشرقية مثل هذه التجمعات والأسواق.

وأضاف، نحتاج إلى أسواق صينية في المملكة واستقطابها وهذه من المصلحة العامة للسوق الاقتصادي وهي تعد فرصة للمستثمرين قبل أن تكون وجهات للمستهدفين، إضافة إلى دعم اقتصاد التجزئة في المملكة.

وطالب البوعينين؛ بتطابق المواصفات في دول الخليج وبما لا يسمح بدخول المنتجات غير المصرح بها لأي دولة من دول الخليج ويتم تناقلها عبر الحدود بين دول الخليج وتؤثر سلباً في المستهلكين وفي سلامتهم .

وقال إن اختلاف الأسعار مع جودة المنتج بين السوق السعودي في المنطقة الشرقية وبين الأسواق الصينية رغم الجودة أمر لافت ويضع علامة استفهام حول آلية تسعير المنتجات في السوق المحلي وهي آلية تستغل المستهلك بشكل لا يمكن القبول به، وبالتالي هذه الآلية سبب من أسباب تخلي المستهلكين عن السوق المحلي لمصلحة الأسواق المجاورة، والمطلوب من السوق المحلي أن تكون أرباحه معقولة مع المنتجات التي يقدمونها للمستهلكين وألا تكون بهذا الارتفاع الكبير الذي يحقق لهم أرباحاً باهظة ويكبّد المستهلكين تكلفة عالية لا يمكن تحملها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"البوعينين": توحيد تطابق المواصفات في السلع بين دول الخليج مطلب مهم
سبق

أكّد الخبير والمحلل الاقتصادي فضل البوعينين؛ أن هناك تأثراً في مبيعات الأجهزة الكهربائية في أسواق المنطقة الشرقية وهي المنطقة الأكبر في المملكة ذات عدد سكاني كبير؛ كونها منفذاً من منافذ المملكة للدول المجاورة مثل مملكة البحرين ودولة الكويت، والسبب وجود بعض الأسواق التي تقدم السلع الكهربائية بأسعار منافسة وأقل بكثير من الأسعار التي تقدمها أسواق المنطقة الشرقية تحديدا بحكم أنها المنطقة الأقرب للبحرين.

وأضاف البوعينين؛ أن هذه الدول المجاورة تقدم منتجات تقنية حديثة وهي متطلبات هذا الوقت التي لا تتوافر في الأسواق السعودية، ومع ذلك فإن التجمعات المخصصة في الدول مهمة جداً لتحفيز المبيعات، وأتمنى أن يكون في المنطقة الشرقية مثل هذه التجمعات والأسواق.

وأضاف، نحتاج إلى أسواق صينية في المملكة واستقطابها وهذه من المصلحة العامة للسوق الاقتصادي وهي تعد فرصة للمستثمرين قبل أن تكون وجهات للمستهدفين، إضافة إلى دعم اقتصاد التجزئة في المملكة.

وطالب البوعينين؛ بتطابق المواصفات في دول الخليج وبما لا يسمح بدخول المنتجات غير المصرح بها لأي دولة من دول الخليج ويتم تناقلها عبر الحدود بين دول الخليج وتؤثر سلباً في المستهلكين وفي سلامتهم .

وقال إن اختلاف الأسعار مع جودة المنتج بين السوق السعودي في المنطقة الشرقية وبين الأسواق الصينية رغم الجودة أمر لافت ويضع علامة استفهام حول آلية تسعير المنتجات في السوق المحلي وهي آلية تستغل المستهلك بشكل لا يمكن القبول به، وبالتالي هذه الآلية سبب من أسباب تخلي المستهلكين عن السوق المحلي لمصلحة الأسواق المجاورة، والمطلوب من السوق المحلي أن تكون أرباحه معقولة مع المنتجات التي يقدمونها للمستهلكين وألا تكون بهذا الارتفاع الكبير الذي يحقق لهم أرباحاً باهظة ويكبّد المستهلكين تكلفة عالية لا يمكن تحملها.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
01:48 PM

"البوعينين": توحيد تطابق المواصفات في السلع بين دول الخليج مطلب مهم

قال: تراجع المبيعات في سوق الشرقية للأجهزة الكهربائية سببه منافسة الدول المجاورة

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عبدالله السالم - الدمام
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أكّد الخبير والمحلل الاقتصادي فضل البوعينين؛ أن هناك تأثراً في مبيعات الأجهزة الكهربائية في أسواق المنطقة الشرقية وهي المنطقة الأكبر في المملكة ذات عدد سكاني كبير؛ كونها منفذاً من منافذ المملكة للدول المجاورة مثل مملكة البحرين ودولة الكويت، والسبب وجود بعض الأسواق التي تقدم السلع الكهربائية بأسعار منافسة وأقل بكثير من الأسعار التي تقدمها أسواق المنطقة الشرقية تحديدا بحكم أنها المنطقة الأقرب للبحرين.

وأضاف البوعينين؛ أن هذه الدول المجاورة تقدم منتجات تقنية حديثة وهي متطلبات هذا الوقت التي لا تتوافر في الأسواق السعودية، ومع ذلك فإن التجمعات المخصصة في الدول مهمة جداً لتحفيز المبيعات، وأتمنى أن يكون في المنطقة الشرقية مثل هذه التجمعات والأسواق.

وأضاف، نحتاج إلى أسواق صينية في المملكة واستقطابها وهذه من المصلحة العامة للسوق الاقتصادي وهي تعد فرصة للمستثمرين قبل أن تكون وجهات للمستهدفين، إضافة إلى دعم اقتصاد التجزئة في المملكة.

وطالب البوعينين؛ بتطابق المواصفات في دول الخليج وبما لا يسمح بدخول المنتجات غير المصرح بها لأي دولة من دول الخليج ويتم تناقلها عبر الحدود بين دول الخليج وتؤثر سلباً في المستهلكين وفي سلامتهم .

وقال إن اختلاف الأسعار مع جودة المنتج بين السوق السعودي في المنطقة الشرقية وبين الأسواق الصينية رغم الجودة أمر لافت ويضع علامة استفهام حول آلية تسعير المنتجات في السوق المحلي وهي آلية تستغل المستهلك بشكل لا يمكن القبول به، وبالتالي هذه الآلية سبب من أسباب تخلي المستهلكين عن السوق المحلي لمصلحة الأسواق المجاورة، والمطلوب من السوق المحلي أن تكون أرباحه معقولة مع المنتجات التي يقدمونها للمستهلكين وألا تكون بهذا الارتفاع الكبير الذي يحقق لهم أرباحاً باهظة ويكبّد المستهلكين تكلفة عالية لا يمكن تحملها.

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