احتجاجات حاشدة وإغلاق طرق في بيروت رفضاً لرئيس الوزراء الجديد

أكدوا أنه عضو بالنخبة الحاكمة ومدعوم من ميليشيات حزب الله وحلفائها

تظاهر آلاف المحتجين في وسط بيروت، أمس الأحد، ضد رئيس الوزراء الجديد للبلاد، حسان دياب، قائلين إنه يجب أن يتخلى عن المنصب لأنه عضو في النخبة الحاكمة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.



وتفصيلاً، بعد غروب الشمس أغلق المتظاهرون العديد من الطرق والطرق السريعة في بيروت وأجزاء أخرى من لبنان للتظاهر ضد ترشيح حسان دياب، الذي تدعمه ميليشيات حزب الله وحلفاؤها.

وتجمع المتظاهرون، الذين جاء كثير منهم من شمال لبنان ووادي البقاع شرقي البلاد، في ساحة الشهداء بوسط بيروت، وهي واحدة من المواقع الرئيسية للاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهرين.

وفي وقت لاحق سار المحتجون نحو مقر مجلس النواب الذي تحرسه شرطة مكافحة الشغب، وخلافاً للأسبوع الماضي، حيث أفادت تقارير عن وقوع مشاجرات بين المحتجين ورجال الشرطة خارج المجلس، لم تندلع أعمال عنف، الأحد.

ويتعين على رئيس الوزراء المكلف دياب، وهو أستاذ جامعي ووزير سابق للتعليم، مهمة إخراج لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود.

