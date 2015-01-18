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الجيش اليمني يقضي على 160 حوثيًاً جنوب مأرب

تدمير 18 آلية منها 6 دبابات

أفاد مساعد قائد المنطقة الثالثة للتوجيه المعنوي العميد محمد المكروب، اليوم (الاثنين)، بأن المعارك التي خاضها الجيش الوطني ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية في جنوب مأرب، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ أسفرت عن مقتل أكثر من 160 مسلحًاً حوثيًاً وتدمير 18 آلية منها 6 دبابات، وعدد من الأطقم المحملة بالتعزيزات.

وبيّن "المكروب" أن ميليشيا الحوثي الإرهابية أصبحت في نقطة محصورة وضيقة جدًا وتحت نيران الجيش الوطني في جبل البلق الشرقي، بعد أن تم قطع كل خطوط إمداداتها.

وأوضح أن الميليشيا أصبحت بين كماشتي الجيش الوطني وألوية العمالقة، وقريبًا سيتم دحر وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يقضي على 160 حوثيًاً جنوب مأرب
سبق

أفاد مساعد قائد المنطقة الثالثة للتوجيه المعنوي العميد محمد المكروب، اليوم (الاثنين)، بأن المعارك التي خاضها الجيش الوطني ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية في جنوب مأرب، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ أسفرت عن مقتل أكثر من 160 مسلحًاً حوثيًاً وتدمير 18 آلية منها 6 دبابات، وعدد من الأطقم المحملة بالتعزيزات.

وبيّن "المكروب" أن ميليشيا الحوثي الإرهابية أصبحت في نقطة محصورة وضيقة جدًا وتحت نيران الجيش الوطني في جبل البلق الشرقي، بعد أن تم قطع كل خطوط إمداداتها.

وأوضح أن الميليشيا أصبحت بين كماشتي الجيش الوطني وألوية العمالقة، وقريبًا سيتم دحر وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
09:53 PM

الجيش اليمني يقضي على 160 حوثيًاً جنوب مأرب

تدمير 18 آلية منها 6 دبابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مساعد قائد المنطقة الثالثة للتوجيه المعنوي العميد محمد المكروب، اليوم (الاثنين)، بأن المعارك التي خاضها الجيش الوطني ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية في جنوب مأرب، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ أسفرت عن مقتل أكثر من 160 مسلحًاً حوثيًاً وتدمير 18 آلية منها 6 دبابات، وعدد من الأطقم المحملة بالتعزيزات.

وبيّن "المكروب" أن ميليشيا الحوثي الإرهابية أصبحت في نقطة محصورة وضيقة جدًا وتحت نيران الجيش الوطني في جبل البلق الشرقي، بعد أن تم قطع كل خطوط إمداداتها.

وأوضح أن الميليشيا أصبحت بين كماشتي الجيش الوطني وألوية العمالقة، وقريبًا سيتم دحر وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,638
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,509
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