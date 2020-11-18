تحديث ملحوظ لـ "خرائط جوجل".. ما علاقته بـ "كوفيد-19"

يحتوي على ميزات جديدة يمكنها مساعدتك على التنقل

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية طرحها تحديثاً جيداً لتطبيقها الشهير "خرائط جوجل"، والمرتبط بصورة كبيرة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تحديث "خرائط جوجل" يحتوي على ميزات جديدة، يمكنها مساعدتك على التنقل في عالم متأثر بجائحة "كوفيد-19".

ويقدم "جوجل مابس" مجموعة من المعلومات الإضافية المرتبطة بـ"كوفيد-19" ومعلومات مفيدة حول الإرشادات المحلية والقيود المفروضة، ومواقع الاختبار الخاصة بفيروس كورونا في الأماكن المحيطة به.

ويتضمن تحديث "جوجل مابس" إمكانية استخدام وسائل النقل العام، التي يحتاج إلى الحرص على التباعد الاجتماعي، ويقدم معلومات حول معدل الازدحام المتوافرة في الخرائط.

ويمكن من خلال "خرائط جوجل" معاينة ميزات التحكم الصوتي، التي يمكن تمكينها بوساطة وضع القيادة الجديد لمساعد "جوجل" الذكي في الخرائط.

ولكن تلك التقنية تقتصر على المستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية وفي نطاق الولايات المتحدة فقط.

ويمكن أن تساعدك خرائط جوجل أيضًا إذا كنت جائعًا، ولكنك لا ترغب في الطهي، ويمكنك استخدامه لطلب توصيل الطعام إلى منزلك في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وأستراليا والبرازيل والهند.

وسترى من خلال "جوجل مابس" أوقات التسليم المقدرة قبل الطلب، وستتمكن من تتبع التسليم في الوقت الفعلي.

أيضًا، بمجرد أن يصبح تناول الطعام في المطاعم آمنًا مرة أخرى، ستتمكن من التحقق من حالة الحجز الخاص بك مباشرة من الخرائط (هذه الميزة مدعومة في 70 دولة).

لاحظ أن كل هذه الإضافات الجديدة تعمل في خرائط جوجل، لأجهزة "أندرويد" و"آي أو إس".