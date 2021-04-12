طريف الأطول وجازان الأقصر.. تعرَّف على عدد ساعات الصوم في المدن السعودية

يختلف عدد ساعات الصوم من دولة لأخرى، كما أنه يختلف أيضًا من مدينة لأخرى داخل السعودية؛ وذلك تبعًا للفروقات في مواقيت الصلاة بين المدن والمحافظات السعودية بطبيعة الحال.

وسيتعيَّن على سكان طريف صوم أكبر عدد ساعات في اليومَيْن الأول والأخير من شهر رمضان بعد أن سجلت المحافظة التي تقع في منطقة الحدود الشمالية أطول عدد ساعات صوم هذا العام في السعودية، في حين سجلت جازان (جنوب السعودية) عدد الساعات الأقصر لهذا العام.

وسيصوم سكان طريف في اليوم الأول من رمضان نحو 14 ساعة و21 دقيقة، وهي الفترة الأطول داخل السعودية، فيما سيصومون 15 ساعة و17 دقيقة في اليوم الأخير من الشهر المبارك.

وعلى النقيض سيصوم سكان جازان عدد ساعات هو الأقصر في السعودية؛ إذ تصل ساعات الصوم في اليوم الأول إلى 13 ساعة و45 دقيقة، و14 ساعة و14 دقيقة في اليوم الأخير.

وفي العاصمة الرياض سيقضي الصائمون 14 ساعة ودقيقتَيْن في اليوم الأول، فيما ستصل ساعات الصوم إلى 14 ساعة و44 دقيقة في اليوم الأخير.

وفي مكة ستبلغ ساعات الصوم 13 ساعة و54 دقيقة، وسيودع الصائمون شهر رمضان في أم القرى بـ14 ساعة و30 دقيقة من الصوم.

أما في مدينة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فسيستقبل أهلها رمضان بصيام 14 ساعة ودقيقتَيْن، بينما سيودعونه بصيام 14 ساعة و43 دقيقة.

وفي نيوم سيبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و4 دقائق في اليوم الأول، وستبلغ ساعات صوم اليوم الأخير 14 ساعة و53 دقيقة.

وفي الدمام ستبلغ ساعات الصوم 14 ساعة و5 دقائق في اليوم الأول من الشهر المبارك، بينما ستبلغ 14 ساعة و51 دقيقة في اليوم الأخير منه.

فيما يصوم أهل تبوك 14 ساعة و11 دقيقة في بداية رمضان، وينتهي الشهر الكريم بصوم 15 ساعة.