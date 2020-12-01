"عذاري الخالدي" أول سيدة سعودية تشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

قالت إنها تتمنى وجود معارض خاصة للسيدات لتشجيعهن على هواية الصقارة

قرّرت هاوية صيد للصقور "عذاري الخالدي"، المشاركة هذا العام في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة بطيرها الجيري "العنيد"، بعد أن حوّلت حلمها، وهوايتها إلى حقيقة وواقع على أرض المهرجان.

وتفصيلاً، أشارت "الخالدي" إلى أنها شاركت العام الماضي في المهرجان الثاني بطيرها التبع "سطام"، لكن لم يحالفها الحظ في الفوز، ما جعلها تشارك للمرة الثانية في هوايتها التي أحبتها بشغف وتولعت بها منذ الصغر.

وعن مشاركتها هذا العام، قالت: "الوضع في المشاركة هو وضع حماسي بين المشاركين هذا أولاً، والأمر الثاني لابد من وجود قوة في المنافسة للدخول في مسابقة المهرجان".

وأكدت في مقطع فيديو نشره حساب نادي الصقور السعودي، أن كل صقّار وقف في هذا المكان، لم يقف إلا وهو متقن جيداً لأمور الصقارة.

وعن طموحها، تقول "عذاري": طموحي هو أن يكون هناك شيء خاص للنساء سواءً كانت معارض أو سباقات من أجل تشجيعهن على هواية الصقارة.

وتُعتبر "عذاري الخالدي" هي أول سيدة سعودية تشارك في مهرجان من هذا النوع، بعد أن شاركت العام الماضي بطيرها "سطام" في مسابقة الملواح مسافة 400 متر.

يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة انطلق عصر السبت الماضي، بموقعه في "ملهم" شمال مدينة الرياض، ويستمر حتى تاريخ 12 ديسمبر الجاري.

وكان نادي الصقور السعودي قد أعلن عن تخصيص أكثر من 22.7 مليون ريال جوائز نقدية للفائزين في مسابقتي الملواح والمزاين المقامة ضمن فعاليات المهرجان.