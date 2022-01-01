هطلت أمطار متواصلة منذ صباح اليوم على محافظات شمال مدينة الرياض، شملت: حريملاء وثادق وشقراء ومرات والمجمعة وسدير والزلفي والمراكز التابعة لها؛ وسال إثرها عدد من الأودية والشعاب. فعقب الأمطار المتواصلة التي هطلت صباح اليوم على شمال مدينة الرياض جرت الأودية في محافظات حريملاء وثادق ومرات وسدير والمجمعة والزلفي. وشملت الأمطار "الديمية": محافظة شقراء، ومراكز أشيقر والقصب والوقف وغسلة والداهنة والمشاش والجريفة والصوح والفرعة والحريق، إضافة إلى قرية الجوفان، ومزارع العب وحمادة الوشم.

شاهد.. أمطار متواصلة منذ الصباح تُجري عددًا من الأودية في محافظات شمال الرياض فلاح الجوفان سبق 2022-01-01 هطلت أمطار متواصلة منذ صباح اليوم على محافظات شمال مدينة الرياض، شملت: حريملاء وثادق وشقراء ومرات والمجمعة وسدير والزلفي والمراكز التابعة لها؛ وسال إثرها عدد من الأودية والشعاب.



فعقب الأمطار المتواصلة التي هطلت صباح اليوم على شمال مدينة الرياض جرت الأودية في محافظات حريملاء وثادق ومرات وسدير والمجمعة والزلفي.



وشملت الأمطار "الديمية": محافظة شقراء، ومراكز أشيقر والقصب والوقف وغسلة والداهنة والمشاش والجريفة والصوح والفرعة والحريق، إضافة إلى قرية الجوفان، ومزارع العب وحمادة الوشم.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443 11:28 PM

شاهد.. أمطار متواصلة منذ الصباح تُجري عددًا من الأودية في محافظات شمال الرياض شملت: حريملاء وثادق ومرات وشقراء وسدير والمجمعة والزلفي





A A A





1 مشاركة

هطلت أمطار متواصلة منذ صباح اليوم على محافظات شمال مدينة الرياض، شملت: حريملاء وثادق وشقراء ومرات والمجمعة وسدير والزلفي والمراكز التابعة لها؛ وسال إثرها عدد من الأودية والشعاب.



فعقب الأمطار المتواصلة التي هطلت صباح اليوم على شمال مدينة الرياض جرت الأودية في محافظات حريملاء وثادق ومرات وسدير والمجمعة والزلفي.



وشملت الأمطار "الديمية": محافظة شقراء، ومراكز أشيقر والقصب والوقف وغسلة والداهنة والمشاش والجريفة والصوح والفرعة والحريق، إضافة إلى قرية الجوفان، ومزارع العب وحمادة الوشم.