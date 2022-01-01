النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. أمطار متواصلة منذ الصباح تُجري عددًا من الأودية في محافظات شمال الرياض

شملت: حريملاء وثادق ومرات وشقراء وسدير والمجمعة والزلفي

هطلت أمطار متواصلة منذ صباح اليوم على محافظات شمال مدينة الرياض، شملت: حريملاء وثادق وشقراء ومرات والمجمعة وسدير والزلفي والمراكز التابعة لها؛ وسال إثرها عدد من الأودية والشعاب.

فعقب الأمطار المتواصلة التي هطلت صباح اليوم على شمال مدينة الرياض جرت الأودية في محافظات حريملاء وثادق ومرات وسدير والمجمعة والزلفي.

وشملت الأمطار "الديمية": محافظة شقراء، ومراكز أشيقر والقصب والوقف وغسلة والداهنة والمشاش والجريفة والصوح والفرعة والحريق، إضافة إلى قرية الجوفان، ومزارع العب وحمادة الوشم.

حالة الطقس الأرصاد أمطار المركز الوطني للأرصاد سيول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. أمطار متواصلة منذ الصباح تُجري عددًا من الأودية في محافظات شمال الرياض
سبق

هطلت أمطار متواصلة منذ صباح اليوم على محافظات شمال مدينة الرياض، شملت: حريملاء وثادق وشقراء ومرات والمجمعة وسدير والزلفي والمراكز التابعة لها؛ وسال إثرها عدد من الأودية والشعاب.

فعقب الأمطار المتواصلة التي هطلت صباح اليوم على شمال مدينة الرياض جرت الأودية في محافظات حريملاء وثادق ومرات وسدير والمجمعة والزلفي.

وشملت الأمطار "الديمية": محافظة شقراء، ومراكز أشيقر والقصب والوقف وغسلة والداهنة والمشاش والجريفة والصوح والفرعة والحريق، إضافة إلى قرية الجوفان، ومزارع العب وحمادة الوشم.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
11:28 PM

شاهد.. أمطار متواصلة منذ الصباح تُجري عددًا من الأودية في محافظات شمال الرياض

شملت: حريملاء وثادق ومرات وشقراء وسدير والمجمعة والزلفي

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
0
912

هطلت أمطار متواصلة منذ صباح اليوم على محافظات شمال مدينة الرياض، شملت: حريملاء وثادق وشقراء ومرات والمجمعة وسدير والزلفي والمراكز التابعة لها؛ وسال إثرها عدد من الأودية والشعاب.

فعقب الأمطار المتواصلة التي هطلت صباح اليوم على شمال مدينة الرياض جرت الأودية في محافظات حريملاء وثادق ومرات وسدير والمجمعة والزلفي.

وشملت الأمطار "الديمية": محافظة شقراء، ومراكز أشيقر والقصب والوقف وغسلة والداهنة والمشاش والجريفة والصوح والفرعة والحريق، إضافة إلى قرية الجوفان، ومزارع العب وحمادة الوشم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,094
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,130
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,654
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,557

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة