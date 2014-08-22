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بعد الإجازة وبالاحترازات.. شاهد 27 ألف معلم في أول دوام حضوري بالطائف

"اللهيبي": ما أنجز في ظل الجائحة دليل على الإبداع والتكيّف مع الظروف الطارئة

استقبلت مدارس التعليم بمحافظة الطائف المُعلمين والمعلمات، في أول يوم دوام حضوري بعد أن استمتعوا بإجازتهم السنوية، فيما سجلوا امتثالًا وتطبيقًا للاحترازات الوقائية المعمول بها نظامًا للحد من انتشار فيروس كورونا.

ورصدت "سبق" اتخاذ إدارات مدارس التعليم العمل بالاحترازات من حيث إبراز المعلم والمعلمة لتطبيق "توكلنا"، وعدم دخول غير المُحصنين وفقًا للتعليمات والاشتراطات المؤكدة من قبل الجهات المعنية والمختصة والموجه بها من قبل وزارة التعليم والمُبلغة للإدارات التعليمية للعمل بموجبها.

ووفقًا لبيان صدر عن إدارة التعليم بمحافظة الطائف، فقد عاد أكثر من 27 ألف معلم ومعلمة بتعليم الطائف حضوريًا اليوم الأحد إلى مدارسهم بعد تمتعهم بإجازتهم السنوية، وسط ترحيب واستقبال واحتفال من مديري ومديرات المدارس بباقات الورد والحلوى، احتفاءً بعودة المعلمين والمعلمات إلى صروح العلم لمواصلة الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات، وسط تطبيق للإجراءات والتدابير الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

ورحّب مدير عام تعليم الطائف طلال اللهيبي بالمعلمين والمعلمات، مؤكداً دورهم الكبير والفاعل باعتبارهم من أهم مرتكزات النجاح في العملية التعليمية، وقال: "قيادتنا الرشيدة -أعزها الله- تعول عليهم الكثير في بناء جيل واعد، يسهم في النهوض بوطنه في شتى المجالات، في ظل الدعم اللامحدود من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- وكذلك اهتمام ومتابعة قيادات الوزارة وعلى رأسهم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ".

وأشار "اللهيبي" إلى أن ما تم إنجازه في التعليم في ظل جائحة كورونا ما هو إلا دليل على الإبداع والتكيف مع المتغيرات الطارئة، والذي أدى إلى نجاح التعليم عن بعد، وكان ذلك بتضافر الجهود من الجميع ودور المعلمين والمعلمات في ذلك والذين كانوا نبراسًا يحتذى به، مما أكسبهم ثقة المجتمع نظير ما قدموه من جهود مرحلة التعليم عن بعد.

وأضاف مدير تعليم الطائف: "المعلم هو مرآة لتطلعات المستقبل، وهو رهان الحاضر والمستقبل، وهم أصحاب رسالة سامية، في إعداد جيل قادر على بناء الوطن ورفعته وتحقيق الرؤية الطموحة 2030".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد الإجازة وبالاحترازات.. شاهد 27 ألف معلم في أول دوام حضوري بالطائف
سبق

استقبلت مدارس التعليم بمحافظة الطائف المُعلمين والمعلمات، في أول يوم دوام حضوري بعد أن استمتعوا بإجازتهم السنوية، فيما سجلوا امتثالًا وتطبيقًا للاحترازات الوقائية المعمول بها نظامًا للحد من انتشار فيروس كورونا.

ورصدت "سبق" اتخاذ إدارات مدارس التعليم العمل بالاحترازات من حيث إبراز المعلم والمعلمة لتطبيق "توكلنا"، وعدم دخول غير المُحصنين وفقًا للتعليمات والاشتراطات المؤكدة من قبل الجهات المعنية والمختصة والموجه بها من قبل وزارة التعليم والمُبلغة للإدارات التعليمية للعمل بموجبها.

ووفقًا لبيان صدر عن إدارة التعليم بمحافظة الطائف، فقد عاد أكثر من 27 ألف معلم ومعلمة بتعليم الطائف حضوريًا اليوم الأحد إلى مدارسهم بعد تمتعهم بإجازتهم السنوية، وسط ترحيب واستقبال واحتفال من مديري ومديرات المدارس بباقات الورد والحلوى، احتفاءً بعودة المعلمين والمعلمات إلى صروح العلم لمواصلة الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات، وسط تطبيق للإجراءات والتدابير الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

ورحّب مدير عام تعليم الطائف طلال اللهيبي بالمعلمين والمعلمات، مؤكداً دورهم الكبير والفاعل باعتبارهم من أهم مرتكزات النجاح في العملية التعليمية، وقال: "قيادتنا الرشيدة -أعزها الله- تعول عليهم الكثير في بناء جيل واعد، يسهم في النهوض بوطنه في شتى المجالات، في ظل الدعم اللامحدود من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- وكذلك اهتمام ومتابعة قيادات الوزارة وعلى رأسهم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ".

وأشار "اللهيبي" إلى أن ما تم إنجازه في التعليم في ظل جائحة كورونا ما هو إلا دليل على الإبداع والتكيف مع المتغيرات الطارئة، والذي أدى إلى نجاح التعليم عن بعد، وكان ذلك بتضافر الجهود من الجميع ودور المعلمين والمعلمات في ذلك والذين كانوا نبراسًا يحتذى به، مما أكسبهم ثقة المجتمع نظير ما قدموه من جهود مرحلة التعليم عن بعد.

وأضاف مدير تعليم الطائف: "المعلم هو مرآة لتطلعات المستقبل، وهو رهان الحاضر والمستقبل، وهم أصحاب رسالة سامية، في إعداد جيل قادر على بناء الوطن ورفعته وتحقيق الرؤية الطموحة 2030".

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
02:14 PM

بعد الإجازة وبالاحترازات.. شاهد 27 ألف معلم في أول دوام حضوري بالطائف

"اللهيبي": ما أنجز في ظل الجائحة دليل على الإبداع والتكيّف مع الظروف الطارئة

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فهد العتيبي - الطائف
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استقبلت مدارس التعليم بمحافظة الطائف المُعلمين والمعلمات، في أول يوم دوام حضوري بعد أن استمتعوا بإجازتهم السنوية، فيما سجلوا امتثالًا وتطبيقًا للاحترازات الوقائية المعمول بها نظامًا للحد من انتشار فيروس كورونا.

ورصدت "سبق" اتخاذ إدارات مدارس التعليم العمل بالاحترازات من حيث إبراز المعلم والمعلمة لتطبيق "توكلنا"، وعدم دخول غير المُحصنين وفقًا للتعليمات والاشتراطات المؤكدة من قبل الجهات المعنية والمختصة والموجه بها من قبل وزارة التعليم والمُبلغة للإدارات التعليمية للعمل بموجبها.

ووفقًا لبيان صدر عن إدارة التعليم بمحافظة الطائف، فقد عاد أكثر من 27 ألف معلم ومعلمة بتعليم الطائف حضوريًا اليوم الأحد إلى مدارسهم بعد تمتعهم بإجازتهم السنوية، وسط ترحيب واستقبال واحتفال من مديري ومديرات المدارس بباقات الورد والحلوى، احتفاءً بعودة المعلمين والمعلمات إلى صروح العلم لمواصلة الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات، وسط تطبيق للإجراءات والتدابير الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

ورحّب مدير عام تعليم الطائف طلال اللهيبي بالمعلمين والمعلمات، مؤكداً دورهم الكبير والفاعل باعتبارهم من أهم مرتكزات النجاح في العملية التعليمية، وقال: "قيادتنا الرشيدة -أعزها الله- تعول عليهم الكثير في بناء جيل واعد، يسهم في النهوض بوطنه في شتى المجالات، في ظل الدعم اللامحدود من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- وكذلك اهتمام ومتابعة قيادات الوزارة وعلى رأسهم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ".

وأشار "اللهيبي" إلى أن ما تم إنجازه في التعليم في ظل جائحة كورونا ما هو إلا دليل على الإبداع والتكيف مع المتغيرات الطارئة، والذي أدى إلى نجاح التعليم عن بعد، وكان ذلك بتضافر الجهود من الجميع ودور المعلمين والمعلمات في ذلك والذين كانوا نبراسًا يحتذى به، مما أكسبهم ثقة المجتمع نظير ما قدموه من جهود مرحلة التعليم عن بعد.

وأضاف مدير تعليم الطائف: "المعلم هو مرآة لتطلعات المستقبل، وهو رهان الحاضر والمستقبل، وهم أصحاب رسالة سامية، في إعداد جيل قادر على بناء الوطن ورفعته وتحقيق الرؤية الطموحة 2030".

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