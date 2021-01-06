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"الصحة": تسجيل 118 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 144 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل  118 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 144 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 6 يناير 2021، تسجيل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363377حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 144 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 354899حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى‏ 6272حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ ( 2206) والحالات الحرجة ( 351) حالة.

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"الصحة": تسجيل  118 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 144 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 6 يناير 2021، تسجيل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363377حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 144 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 354899حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى‏ 6272حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ ( 2206) والحالات الحرجة ( 351) حالة.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
03:37 PM
اخر تعديل
06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
04:48 PM

"الصحة": تسجيل  118 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 144 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
7,121

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 6 يناير 2021، تسجيل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363377حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 144 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 354899حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى‏ 6272حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ ( 2206) والحالات الحرجة ( 351) حالة.

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