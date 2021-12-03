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المنتخب القطري يفوز على عمان ويبلغ ربع نهائي كأس العرب

تأهل منتخب قطر إلى الدور القادم من منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021، بعد تغلبه على نظيره العماني بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الجمعة على ملعب المدينة التعليمية ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

وسجل كل من أكرم عفيف (32 من ركلة جزاء) وفهمي دوربين خطأ في مرماه (90+8) هدفي المنتخب القطري، فيما دون خالد الهاجري هدف منتخب عمان الوحيد في الدقيقة 74.

وبهذه النتيجة احتل المنتخب القطري صدارة المجموعة بـ6 نقاط فيما يأتي المنتخب العراقي في مركز الوصافة بنقطتين وعمان في المركز الثالث بنقطة والبحرين في المركز الرابع (نقطة).

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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المنتخب القطري يفوز على عمان ويبلغ ربع نهائي كأس العرب
سبق

تأهل منتخب قطر إلى الدور القادم من منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021، بعد تغلبه على نظيره العماني بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الجمعة على ملعب المدينة التعليمية ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

وسجل كل من أكرم عفيف (32 من ركلة جزاء) وفهمي دوربين خطأ في مرماه (90+8) هدفي المنتخب القطري، فيما دون خالد الهاجري هدف منتخب عمان الوحيد في الدقيقة 74.

وبهذه النتيجة احتل المنتخب القطري صدارة المجموعة بـ6 نقاط فيما يأتي المنتخب العراقي في مركز الوصافة بنقطتين وعمان في المركز الثالث بنقطة والبحرين في المركز الرابع (نقطة).

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
06:18 PM

المنتخب القطري يفوز على عمان ويبلغ ربع نهائي كأس العرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل منتخب قطر إلى الدور القادم من منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021، بعد تغلبه على نظيره العماني بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الجمعة على ملعب المدينة التعليمية ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

وسجل كل من أكرم عفيف (32 من ركلة جزاء) وفهمي دوربين خطأ في مرماه (90+8) هدفي المنتخب القطري، فيما دون خالد الهاجري هدف منتخب عمان الوحيد في الدقيقة 74.

وبهذه النتيجة احتل المنتخب القطري صدارة المجموعة بـ6 نقاط فيما يأتي المنتخب العراقي في مركز الوصافة بنقطتين وعمان في المركز الثالث بنقطة والبحرين في المركز الرابع (نقطة).

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