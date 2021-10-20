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من السعودية .. يظهر بمستوى عالٍ من الاحترافية في أولى حلقاته

يبث على القناة السعودية بعد الجمعة لمدة ساعتين

ظهر برنامج من السعودية الذي يبث على القناة السعودية الأولى في الواحدة والنصف كل يوم جمعة ويستمر لمدة ساعتين بمستوى عالٍ من الاحترافية في حلقته الأولى.

ولاحظ المشاهد مستوى عاليًا من الإخراج والتنفيذ والإعداد والحوار والضيوف والتقارير في أول حلقة تم بثها الجمعة الماضية حيث تفاعل سمو رئيس هيئة الرياضة مع إحدى الفقرات وطلب مقابلة الضيف وأبدى الجاهزية لدعمه من خلال مداخلة مع المتحدث الرسمي للهيئة وهذا يدل على انتقاء الموضوعات المطروحة من قِبل البرنامج ومدى الاهتمام في التفاصيل لكل فقرة يتم بثها مما يعني أن البرنامج يسير في طريق صحيح.

البرنامج يتميز بتنوع الموضوعات ومواكبة الأحداث أولاً بأول وطرح بعض المشاكل اليومية التي تهم المجتمع السعودي بجميع أنواعه.

ولاحظ المتابع من بث إعلان البرومو (الدعائي) للبرنامج مستوى متقدم في الإخراج والتنفيذ ولكن المشاهد تأكد من هذا التميز بعد بث الحلقة والتنقل بين الفقرات والتقارير المصورة بشكل يدل على هذه الاحترافية وكذلك نوعية التقارير يشير إلى أنها منتقاة بشكل دقيق.

يُشار إلى أن الإعداد والتنسيق أظهر مدى التنسيق العالي للمداخلات كل حسب فقراته والتواصل مع المسؤول الأول لإثراء الموضوع وأخذ ردود أفعالهم حول ما يتم طرحه وهو ما يحسب لرئيس التحرير راشد إبراهيم الذي اتضحت بصمته في البرنامج .

ومن المؤشرات التي تدل على الاهتمام بتفاصيل البرنامج أيضًا هو تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي للبرنامج حيث يتم وضع مقاطع فيديو لكل فقرة في الحساب الرسمي للبرنامج في تويتر مع إنزال الحلقة كاملة على اليوتيوب بعد انتهائها.

ولعل من أهم مزايا البرنامج هو انتقاء مقدمي البرنامج وهم عبدالعزيز القحطاني ونهى الحربي وهم من المميزين في إدارات الحوارات وتقديم البرامج ولهم بصمتهم الواضحة في قيادة البرنامج بهدوء ممتع.

برنامج من السعودية القناة السعودية القناة السعودية الأولى من السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من السعودية .. يظهر بمستوى عالٍ من الاحترافية في أولى حلقاته
سبق

ظهر برنامج من السعودية الذي يبث على القناة السعودية الأولى في الواحدة والنصف كل يوم جمعة ويستمر لمدة ساعتين بمستوى عالٍ من الاحترافية في حلقته الأولى.

ولاحظ المشاهد مستوى عاليًا من الإخراج والتنفيذ والإعداد والحوار والضيوف والتقارير في أول حلقة تم بثها الجمعة الماضية حيث تفاعل سمو رئيس هيئة الرياضة مع إحدى الفقرات وطلب مقابلة الضيف وأبدى الجاهزية لدعمه من خلال مداخلة مع المتحدث الرسمي للهيئة وهذا يدل على انتقاء الموضوعات المطروحة من قِبل البرنامج ومدى الاهتمام في التفاصيل لكل فقرة يتم بثها مما يعني أن البرنامج يسير في طريق صحيح.

البرنامج يتميز بتنوع الموضوعات ومواكبة الأحداث أولاً بأول وطرح بعض المشاكل اليومية التي تهم المجتمع السعودي بجميع أنواعه.

ولاحظ المتابع من بث إعلان البرومو (الدعائي) للبرنامج مستوى متقدم في الإخراج والتنفيذ ولكن المشاهد تأكد من هذا التميز بعد بث الحلقة والتنقل بين الفقرات والتقارير المصورة بشكل يدل على هذه الاحترافية وكذلك نوعية التقارير يشير إلى أنها منتقاة بشكل دقيق.

يُشار إلى أن الإعداد والتنسيق أظهر مدى التنسيق العالي للمداخلات كل حسب فقراته والتواصل مع المسؤول الأول لإثراء الموضوع وأخذ ردود أفعالهم حول ما يتم طرحه وهو ما يحسب لرئيس التحرير راشد إبراهيم الذي اتضحت بصمته في البرنامج .

ومن المؤشرات التي تدل على الاهتمام بتفاصيل البرنامج أيضًا هو تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي للبرنامج حيث يتم وضع مقاطع فيديو لكل فقرة في الحساب الرسمي للبرنامج في تويتر مع إنزال الحلقة كاملة على اليوتيوب بعد انتهائها.

ولعل من أهم مزايا البرنامج هو انتقاء مقدمي البرنامج وهم عبدالعزيز القحطاني ونهى الحربي وهم من المميزين في إدارات الحوارات وتقديم البرامج ولهم بصمتهم الواضحة في قيادة البرنامج بهدوء ممتع.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
10:59 PM

من السعودية .. يظهر بمستوى عالٍ من الاحترافية في أولى حلقاته

يبث على القناة السعودية بعد الجمعة لمدة ساعتين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
4,716

ظهر برنامج من السعودية الذي يبث على القناة السعودية الأولى في الواحدة والنصف كل يوم جمعة ويستمر لمدة ساعتين بمستوى عالٍ من الاحترافية في حلقته الأولى.

ولاحظ المشاهد مستوى عاليًا من الإخراج والتنفيذ والإعداد والحوار والضيوف والتقارير في أول حلقة تم بثها الجمعة الماضية حيث تفاعل سمو رئيس هيئة الرياضة مع إحدى الفقرات وطلب مقابلة الضيف وأبدى الجاهزية لدعمه من خلال مداخلة مع المتحدث الرسمي للهيئة وهذا يدل على انتقاء الموضوعات المطروحة من قِبل البرنامج ومدى الاهتمام في التفاصيل لكل فقرة يتم بثها مما يعني أن البرنامج يسير في طريق صحيح.

البرنامج يتميز بتنوع الموضوعات ومواكبة الأحداث أولاً بأول وطرح بعض المشاكل اليومية التي تهم المجتمع السعودي بجميع أنواعه.

ولاحظ المتابع من بث إعلان البرومو (الدعائي) للبرنامج مستوى متقدم في الإخراج والتنفيذ ولكن المشاهد تأكد من هذا التميز بعد بث الحلقة والتنقل بين الفقرات والتقارير المصورة بشكل يدل على هذه الاحترافية وكذلك نوعية التقارير يشير إلى أنها منتقاة بشكل دقيق.

يُشار إلى أن الإعداد والتنسيق أظهر مدى التنسيق العالي للمداخلات كل حسب فقراته والتواصل مع المسؤول الأول لإثراء الموضوع وأخذ ردود أفعالهم حول ما يتم طرحه وهو ما يحسب لرئيس التحرير راشد إبراهيم الذي اتضحت بصمته في البرنامج .

ومن المؤشرات التي تدل على الاهتمام بتفاصيل البرنامج أيضًا هو تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي للبرنامج حيث يتم وضع مقاطع فيديو لكل فقرة في الحساب الرسمي للبرنامج في تويتر مع إنزال الحلقة كاملة على اليوتيوب بعد انتهائها.

ولعل من أهم مزايا البرنامج هو انتقاء مقدمي البرنامج وهم عبدالعزيز القحطاني ونهى الحربي وهم من المميزين في إدارات الحوارات وتقديم البرامج ولهم بصمتهم الواضحة في قيادة البرنامج بهدوء ممتع.

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