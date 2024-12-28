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في دوري المحترفين وبثلاثية.. الشباب يعمق جراح التعاون

قفز للوصافة وقلص الفارق مع المتصدر إلى نقطة

قلص الشباب الفارق بينه ومتصدر الدوري الاتحاد، إلى نقطة واحده فقط، بعد أن كسب نظيره التعاون 3/1، وذلك في ختام الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض .

الشوط الأول انتهى بتقدم الشباب بهدفي إيغالو ( هداف الدوري ) عند الدقيقة24، وكارلوس جونيور عند الدقيقة 36، فيما قلص لاعب التعاون إياقو سانتوس النتيجة برأسية رائعة عند الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني توج لاعب الشباب هتان باهبري حضوره بالهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 82، بعد استثماره لتمريرة "إيغالو".

بتلك النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 28 نقطة ( المركز الثاني )، فيما بقي التعاون في منطقة الخطر، على رصيده السابق 11 نقطة، وفي المركز الـ 15 .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في دوري المحترفين وبثلاثية.. الشباب يعمق جراح التعاون
سبق

قلص الشباب الفارق بينه ومتصدر الدوري الاتحاد، إلى نقطة واحده فقط، بعد أن كسب نظيره التعاون 3/1، وذلك في ختام الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض .

الشوط الأول انتهى بتقدم الشباب بهدفي إيغالو ( هداف الدوري ) عند الدقيقة24، وكارلوس جونيور عند الدقيقة 36، فيما قلص لاعب التعاون إياقو سانتوس النتيجة برأسية رائعة عند الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني توج لاعب الشباب هتان باهبري حضوره بالهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 82، بعد استثماره لتمريرة "إيغالو".

بتلك النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 28 نقطة ( المركز الثاني )، فيما بقي التعاون في منطقة الخطر، على رصيده السابق 11 نقطة، وفي المركز الـ 15 .

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
08:03 PM
اخر تعديل
28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
05:40 AM

في دوري المحترفين وبثلاثية.. الشباب يعمق جراح التعاون

قفز للوصافة وقلص الفارق مع المتصدر إلى نقطة

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
1,920

قلص الشباب الفارق بينه ومتصدر الدوري الاتحاد، إلى نقطة واحده فقط، بعد أن كسب نظيره التعاون 3/1، وذلك في ختام الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض .

الشوط الأول انتهى بتقدم الشباب بهدفي إيغالو ( هداف الدوري ) عند الدقيقة24، وكارلوس جونيور عند الدقيقة 36، فيما قلص لاعب التعاون إياقو سانتوس النتيجة برأسية رائعة عند الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني توج لاعب الشباب هتان باهبري حضوره بالهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 82، بعد استثماره لتمريرة "إيغالو".

بتلك النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 28 نقطة ( المركز الثاني )، فيما بقي التعاون في منطقة الخطر، على رصيده السابق 11 نقطة، وفي المركز الـ 15 .

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