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"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات: 2159 إصابة مؤكدة بـ"كورونا"

إجمالي المتعافين بلغ 403.478 حالة

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2159 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات، وشفاء 1939 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 424.405 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1388 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 403.478 حالة.

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الإمارات: 2159 إصابة مؤكدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2159 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات، وشفاء 1939 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 424.405 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1388 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 403.478 حالة.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
02:16 PM

الإمارات: 2159 إصابة مؤكدة بـ"كورونا"

إجمالي المتعافين بلغ 403.478 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2159 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات، وشفاء 1939 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 424.405 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1388 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 403.478 حالة.

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