"الشيخ" يصلي على شهيد الواجب بجازان

نقل لأسرته تعازي القيادة

أدّى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية المكلف، رياض بن محمد الشيخ، بعد صلاة عصر اليوم، بجامع الشهداء بإسكان الحصمة بمحافظة أحد المسارحة، صلاة الجنازة على الشهيد وكيل رقيب علي بن أحمد حمدي، أحد منسوبي قوة جازان، الذي استشهد خلال أداء عمله على الحد الجنوبي بمحافظة الخوبة بمنطقة جازان.

ونقل وكيل الإمارة للشؤون الأمنية الملكف تعازي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لوالد وذوي الشهيد. كما نقل تعازي أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، نائبه، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر والد وذوو الشهيد "الحمدي" عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده - رحمه الله - في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة -أيدها الله- وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدّى الصلاة مع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية، محافظ أحد المسارحة، عبدالله بن محمد الريثي، وعدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي .